Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025

ζωδια

Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Σήμερα χτίζεις αυτοπεποίθηση και βρίσκεις στήριξη από ανθρώπους γύρω σου. Οι σχέσεις, οι συνεργασίες και οι φιλίες λειτουργούν ομαλά. Κάποιος μπορεί να σου δείξει μια νέα οπτική για ένα παλιό θέμα.

Με τον Ήλιο σε ευθυγράμμιση με τον ανάδρομο Ερμή, επανεξετάζεις σχέσεις, δεσμεύσεις και ισορροπίες. Δεν έχεις όλες τις απαντήσεις ακόμη, αλλά η ημέρα βοηθά σοβαρή επανεξέταση.

Δίδυμοι: Στη δουλειά και στην καθημερινότητα έχεις καλές επαφές και χρήσιμες πληροφορίες. Άλλοι σε ενθαρρύνουν και εσύ νιώθεις πιο δημιουργικός/η και αποδοτικός/η.

Με τον Ήλιο και τον ανάδρομο Ερμή στον έκτο οίκο σου, βλέπεις ένα εργασιακό ή υγειονομικό θέμα από άλλη σκοπιά. Οι ιδέες που γεννιούνται τώρα μπορεί να γίνουν σημαντικές. Αποκτάς περισσότερη σαφήνεια, αν και δεν έχουν φωτιστεί όλα.

Καρκίνος: Η μέρα ευνοεί γνωριμίες που σχετίζονται με τον έρωτα, τη δημιουργικότητα, την εκπαίδευση και τη χαρά. Κάποιος μπορεί να σε εμπνεύσει ή να σου ανοίξει νέους δρόμους.

Με τον Ήλιο και τον ανάδρομο Ερμή ευθυγραμμισμένους, επανεξετάζεις παλιές ιδέες και στόχους. Βλέπεις ένα πρόσωπο ή ζήτημα του παρελθόντος διαφορετικά και προχωράς πιο συνειδητά.

Λέων: Η εστίαση είναι στο σπίτι, την οικογένεια και τα βαθύτερα συναισθήματά σου. Οι κοντινοί σου άνθρωποι σε στηρίζουν και βοηθούν να λύσεις παλιά θέματα.

Με την ευθυγράμμιση Ήλιου – ανάδρομου Ερμή, αποκτάς νέα κατανόηση για ένα οικογενειακό ή προσωπικό ζήτημα. Παρατήρησε, σκέψου και κράτα σημειώσεις πριν πάρεις αποφάσεις.

Παρθένος: Ευνοούνται οι συνεργασίες και οι επικοινωνίες. Νιώθεις ότι οι άλλοι σε καταλαβαίνουν και ανταποκρίνονται θετικά.

Με τον Ήλιο και τον ανάδρομο Ερμή στον τρίτο οίκο, γεννιούνται ιδέες γύρω από μάθηση, επικοινωνία, γείτονες ή αδέλφια. Ένα παλιό ενδιαφέρον μπορεί να αναβιώσει. Κράτα τις νέες σκέψεις, αλλά μην βιαστείς για έναρξη σχεδίων.

Δες στο tlife.gr τις προβλέψεις για όλα τα ζώδια.

