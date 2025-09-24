Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Η μέρα δίνει ευκαιρίες για πρόοδο στη δουλειά και στη δημόσια εικόνα σου. Όμως το τετράγωνο Άρη-Πλούτωνα μπορεί να φέρει διαφωνίες για αρμοδιότητες και ευθύνες.

Απόφυγε χειρισμούς και αχρείαστες εντάσεις. Η δυσαρέσκεια που νιώθεις κρύβει έναν βαθύτερο θυμό που αξίζει να κατανοήσεις.

Δίδυμοι: Η ενέργειά σου είναι έντονη στα ενδιαφέροντα, τα χόμπι και τα ερωτικά. Ο Άρης σε ωθεί να δράσεις και σε θέματα εργασίας ή υγείας, αλλά μπορεί να γίνεις υπερβολικά πιεστικός/ή.

Πριν επιμείνεις, αναζήτησε την πηγή των απογοητεύσεων και προσπάθησε να τις επεξεργαστείς με νηφαλιότητα.

Καρκίνος: Σήμερα έρχεσαι πιο κοντά με οικογενειακά ζητήματα και προσωπικά συναισθήματα.

Ο Άρης σε γεμίζει με δημιουργικότητα και ρομαντισμό, όμως υπάρχει ο κίνδυνος απογοήτευσης αν επενδύσεις υπερβολικά σε καταστάσεις ή άτομα. Προσάρμοσε την ενέργειά σου στις συνθήκες και διοχέτευσέ την σε κάτι παραγωγικό.

Λέων: Η ανάγκη να κινηθείς δυναμικά σε θέματα σπιτιού ή οικογένειας είναι έντονη. Το τετράγωνο Άρη-Πλούτωνα μπορεί να προκαλέσει συγκρούσεις και αγώνες εξουσίας.

Η συνειδητή διαχείριση του θυμού θα σε βοηθήσει να αποφύγεις εντάσεις και να αξιοποιήσεις δημιουργικά την ενέργεια που έχεις.

Παρθένος: Σήμερα η αυτοβελτίωση βρίσκεται στο επίκεντρο. Όμως υπάρχει η τάση να εστιάζεις υπερβολικά σε λεπτομέρειες, ελαττώματα ή απόψεις.

Αντί για εμμονές, δείξε ευελιξία και κράτησε αποστάσεις από ό,τι σε κουράζει. Έτσι θα κερδίσεις περισσότερα.

