Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Σήμερα δεν είναι ιδανική μέρα για αποφάσεις με σιγουριά, καθώς μπορεί να νιώσεις ενοχές ή λύπη για το παρελθόν. Αυτό είναι προσωρινό, αλλά σου δίνει την ευκαιρία να κατανοήσεις τι σε εμποδίζει. Αναγνώρισε την αβεβαιότητα χωρίς να αντιδράς παρορμητικά.

Η Αφροδίτη στον τέταρτο οίκο σου σε φέρνει πιο κοντά στους οικείους σου και σε βοηθά να εκτιμήσεις την ασφάλεια και την αγάπη. Με το τρίγωνο Αφροδίτης – Χείρωνα μπορείς να εκφράσεις τα συναισθήματά σου δημιουργικά και να αποκαταστήσεις σχέσεις.

Δίδυμοι: Μπορεί να νιώσεις ανασφάλεια ή να υπάρξουν εντάσεις με φίλους ή ερωτικό σύντροφο. Απόφυγε τις βιαστικές αποφάσεις· η υπομονή θα σε βοηθήσει να καταλάβεις τι χρειάζεται φροντίδα. Το τρίγωνο Αφροδίτης – Χείρωνα σε γεμίζει αισιοδοξία και ενισχύει την εμπιστοσύνη.

Η Αφροδίτη στον τομέα της επικοινωνίας σε ωθεί να μιλήσεις ανοιχτά και να βρεις υποστήριξη μέσα από συζητήσεις που σου προσφέρουν συναισθηματική πληρότητα.

Καρκίνος: Από τη μία θέλεις να κάνεις αυτό που αναμένεται, από την άλλη να ακολουθήσεις τον δικό σου δρόμο. Απόφυγε παρορμητικές κινήσεις και βάλε ένα ξεκάθαρο σχέδιο δράσης.

Το τρίγωνο Αφροδίτης – Χείρωνα σου δίνει στήριξη για να ενισχύσεις σχέσεις και επαγγελματικές συνεργασίες. Η διαίσθησή σου είναι δυνατή και σε καθοδηγεί να ξεχωρίσεις τι αξίζει πραγματικά.

Λέων: Η ανυπομονησία ή η αμφιβολία μπορεί να σε οδηγήσουν σε λανθασμένες επιλογές. Δώσε χρόνο στον εαυτό σου πριν δράσεις.

Η όψη Αφροδίτης – Χείρωνα σε ενθαρρύνει να εκφράσεις τα συναισθήματά σου και να γκρεμίσεις τείχη που σε περιορίζουν. Οι γύρω σου εκτιμούν τη σοφία και τη γενναιοδωρία σου.

Παρθένος: Η αντίθεση Άρη – Χείρωνα μπορεί να φέρει κτητικότητα ή παιχνίδια δύναμης στις σχέσεις σου. Οι πιέσεις είναι έντονες, όμως το τρίγωνο Αφροδίτης – Χείρωνα σε ενθαρρύνει να είσαι ανοιχτός/ή και ειλικρινής.

Έτσι μπορείς να ανανεώσεις έναν δεσμό ή να βρεις λύσεις σε προσωπικά θέματα. Η θεραπεία έρχεται μέσα από το ξεμπλοκάρισμα και την ειλικρίνεια.

