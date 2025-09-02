Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Τα οικονομικά σε απασχολούν έντονα. Καλείσαι να πάρεις αποφάσεις που σχετίζονται με έξοδα ή επενδύσεις, όμως καλό είναι να μην κινηθείς παρορμητικά.

Μια πιο συντηρητική στάση θα σου χαρίσει μεγαλύτερη σιγουριά για το μέλλον. Παράλληλα, αναζητάς και συναισθηματική σταθερότητα.

Δίδυμοι: Με περισσότερη αυτοπεποίθηση ξεκινά η μέρα σου. Θέλεις να πάρεις πρωτοβουλίες και να εκφραστείς, όμως χρειάζεται μέτρο για να αποφύγεις υπερβολές στις σχέσεις.

Αν κρατήσεις ισορροπία, μπορείς να πετύχεις θετικά αποτελέσματα και να λάβεις αναγνώριση.

Καρκίνος: Η μέρα είναι ιδανική για ενδοσκόπηση και ξεκούραση. Μπορεί να νιώσεις την ανάγκη να αποτραβηχτείς από τα πολλά και να δεις καθαρά τι αλλαγές χρειάζεσαι.

Η διαίσθησή σου είναι δυνατή, αρκεί να την ακούσεις. Ένα όνειρο ή ένα ένστικτο μπορεί να σου δείξει την κατεύθυνση.

Λέων: Οι φίλοι και οι κοινωνικές σχέσεις έχουν σήμερα τον πρώτο λόγο. Συζητήσεις και προτάσεις μπορεί να σε ενθουσιάσουν, ακόμα κι αν φαίνονται ασυνήθιστες.

Η συνεργασία και η ομαδικότητα θα σε βοηθήσουν να πας μπροστά.

Παρθένος: Η Τρίτη ευνοεί τα επαγγελματικά. Νέες ιδέες ή προτάσεις μπορούν να σε κάνουν να δεις διαφορετικά τα σχέδιά σου.

Η οργάνωση και η συνέπεια είναι τα κλειδιά για να αξιοποιήσεις την ενέργεια της ημέρας. Η επιμονή σου μπορεί να φέρει αναγνώριση.

