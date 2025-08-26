Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Τρίτη 26 Αυγούστου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Η οικογένεια και η θαλπωρή είναι το κλειδί της ημέρας. Μια αλλαγή ρυθμού ανανεώνει την ατμόσφαιρα, ενώ η συγχώρεση και η συμπόνια φέρνουν μεγαλύτερη ζεστασιά στις σχέσεις. Απόλαυσε τη συντροφιά των αγαπημένων σου και μοιράσου όμορφες αναμνήσεις.

Αργότερα, η αντίθεση Αφροδίτης–Πλούτωνα ίσως σε φέρει μπροστά σε διλήμματα ανάμεσα στην προσωπική και την επαγγελματική σου ζωή.

Δίδυμοι: Η επικοινωνία με συγγενείς, φίλους ή γείτονες βελτιώνεται, αν και μπορεί να υπάρξει λίγη ένταση. Εκφράζεσαι με περισσότερη τόλμη και στυλ, προσελκύοντας θετικές αντιδράσεις.

Νέες ιδέες και γνωριμίες εμπλουτίζουν την καθημερινότητά σου. Το βράδυ, όμως, απόφυγε δύσκολες συζητήσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε παρεξηγήσεις.

Καρκίνος: Απρόσμενες πηγές χρημάτων, ιδεών ή συμμαχιών μπορεί να εμφανιστούν σήμερα. Ακολουθείς τη διαίσθησή σου και αφήνεις πίσω ό,τι δεν σε εξυπηρετεί.

Δημιουργικές δραστηριότητες σε εμπνέουν και φτιάχνουν τη διάθεσή σου. Ωστόσο, όσο πλησιάζει η αντίθεση Αφροδίτης–Πλούτωνα, μικρές διαφορές μπορεί να κλιμακωθούν σε εντάσεις.

Λέων: Η γοητεία σου τραβά βλέμματα και οι κοινωνικές σχέσεις ευνοούνται. Είσαι πιο προσιτός/ή, ρομαντικός/ή και συμπονετικός/ή, με ευκαιρίες για όμορφες συνεργασίες.

Η κατανόηση και η συγχώρεση σε βοηθούν να έρθεις πιο κοντά με τους άλλους. Παρ’ όλα αυτά, προς το βράδυ ίσως εμφανιστούν προκλήσεις στις σχέσεις.

Παρθένος: Ανακαλύπτεις ομορφιά στα απλά πράγματα και εκφράζεις πιο ανοιχτά τα συναισθήματά σου. Η μέρα σε βοηθά να κατανοήσεις και να επιλύσεις παλιά ζητήματα.

Η διάθεση για βοήθεια και συμπόνια σε φέρνει πιο κοντά στους γύρω σου. Ωστόσο, η αντίθεση Αφροδίτης–Πλούτωνα μπορεί να δημιουργήσει εντάσεις, γι’ αυτό απόφυγε την υπερανάλυση.

