Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Με τη Σελήνη στον τομέα του σπιτιού αναζητάς ηρεμία και εσωτερική ισορροπία. Βρίσκεις τρόπους να μειώσεις το άγχος και να ξεκαθαρίσεις τα συναισθήματά σου.

Ό,τι κάνεις στο παρασκήνιο αποδίδει, ενώ η επικοινωνία σε βοηθά να δεις με μακροπρόθεσμη προοπτική.

Δίδυμοι: Η Σελήνη στον τρίτο οίκο αυξάνει την ανάγκη σου για κίνηση, μάθηση και επαφή.

Οι ιδέες σου παίρνουν μορφή μέσα από συζητήσεις που σε εμπνέουν. Ανοίγεσαι, μοιράζεσαι και δίνεις χώρο στουςα άλλους να σε πλησιάσουν.

Καρκίνος: Εστιάζεις περισσότερο σε οικονομικά και πρακτικά θέματα, με έντονη συναισθηματική συμμετοχή.

Η ημέρα είναι κατάλληλη για να βάλεις τάξη σε ανάγκες και σκέψεις. Μπορείς να προοδεύσεις σε μια δουλειά ή ένα σχέδιο, ειδικά με τη βοήθεια άλλων.

Λέων: Η Σελήνη στο ζώδιό σου σε φέρνει πιο κοντά στα συναισθήματά σου και στις πραγματικές σου επιθυμίες.

Μοιράζεσαι αλήθειες που μπορούν να ενισχύσουν σχέσεις, ενώ μια έμπνευση από κάποιο πρόσωπο σε ωθεί να κυνηγήσεις τα όνειρά σου.

Παρθένος: Χρειάζεσαι περισσότερη ηρεμία και χρόνο για εσωτερική ανασύνταξη.

Η ενέργεια της Σελήνης σε βοηθά να δεις βαθύτερα μια κατάσταση και να αφήσεις πίσω ό,τι σε βαραίνει. Οι σχέσεις ενισχύονται μέσα από αμοιβαία στήριξη και κατανόηση.

