Τίφανι Θίσεν: Η «Βάλερι» του «Beverly Hills» στα 51 της απολαμβάνει γυμνή τούρτα – Δείτε βίντεο

Η Τίφανι Θίσεν, που γνωρίσαμε ως «Βάλερι» στα «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς» ανέβασε στα social media ένα βίντεο στην οποία απολαμβάνει μία τούρτα… γυμνή.

Η ηθοποιός που είναι πλέον 51 ετών, γνώρισε την αποθέωση από τους followers της στα social media για την ανάρτησή της με την τούρτα.

Η Τίφανι Θίσεν, φαίνεται στο βίντεο να τρώει ένα carrot cake και στη λεζάντα που πλαισιώνει την ανάρτηση γράφει «Όταν έχει ζέστη έξω πρέπει γδυθείς. Δείτε τη συνταγή στα σχόλια αν θέλετε κι εσείς να γδυθείτε».

«Εσείς πώς την τρώτε;» ρώτησε η Θίσεν τους followers της με τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση να είναι αποθεωτικά, για τον ευφάνταστο τρόπο που χρησιμοποίησε για να προμοτάρει την συνταγή της για τούρτα καρότο.