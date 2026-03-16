Τιμοτέ Σαλαμέ: Ο χαμένος των Όσκαρ που έμεινε πάλι με άδεια τα χέρια και το «hate» των τελευταίων ημερών

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ, δεν πήρε το αποτέλεσμα που επιθυμούσε, αφού η ταινία στην οποία πρωταγωνιστούσε δεν κέρδισε κανένα από τα εννιά Όσκαρ για τα οποία ήταν υποψήφια και ο κόσμος δεν φάνηκε και ιδιαίτερα δυσαρεστημένος με το αποτέλεσμα. Μπορεί η βραδιά να ήταν πικρή για τον ηθοποιό του «Marty Supreme»… τουλάχιστον όμως είχε στον πλευρό του την εντυπωσιακή Κάιλι Τζένερ, να του συμπαρασταθεί.

Ο ηθοποιός που πρωταγωνίστησε στην ταινία «Marty Supreme», Τιμοτέ Σαλαμέ, πήγε στην τελετή των Όσκαρ με πολλές προσδοκίες αλλά έφυγε με τα χέρια του άδεια, όπως και πέρσι που η ταινία του «A Complete Unknown» πήγε… άκλαυτη. Αυτή τη φορά νικητής του Όσκαρ για Α’ Ανδρικό ρόλο ήταν ο Michael B. Jordan, ενώ καλύτερη ταινία αναδείχθηκε το «One Battle After Another».

Η ταινία «Marty Supreme», η οποία έχει αποφέρει πάνω από 179 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office απαξιώθηκε εντελώς, αφού δεν κέρδισε κανένα από τα εννέα βραβεία για τα οποία ήταν υποψήφια.

Ο Τμοτέ Σαλαμέ άλλωστε δεν ήταν και ο αγαπημένος του κοινού, αφού το «hate» προς τον ηθοποιό είχε ξεκινήσει πριν την έναρξη των Όσκαρ. Εκείνος είχε καταφέρει να γίνει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της σεζόν και όχι για καλό σκοπό.

Η αλήθεια είναι πως ο ηθοποιός έχει μιλήσει πολλές φορές δημόσια για τις φιλοδοξίες του στο σινεμά, για τα Όσκαρ και για το τι θέλει να καταφέρει στην καριέρα του. Για κάποιους αυτό μπορεί να δείχνει πάθος και αφοσίωση, αλλά για άλλους μπορεί να μεταφράζεται ως αλαζονεία.

Μετά μάλιστα και από μία δήλωση που είχε κάνει σε επίσκεψή του στο Πανεπιστήμιο του Τέξας και είχε γίνει viral στα social media, που είπε πως κανείς πλέον δεν νοιάζεται για το μπαλέτο και την όπερα, πολλοί δεν τον συμπαθούν και ιδιαίτερα.

Στα Όσκαρ, χλευάστηκε επίσης αρκετές φορές για τα αμφιλεγόμενα αυτά σχόλιά του. Για παράδειγμα, ο Κόναν Ο’Μπράιεν είπε στον μονόλογό του, αναφερόμενος στις παρατηρήσεις του Σαλαμέ και για τις δύο μορφές τέχνης: «Τα μέτρα ασφαλείας είναι εξαιρετικά αυστηρά απόψε. Μου είπαν ότι υπάρχουν ανησυχίες για επιθέσεις τόσο από τις κοινότητες της όπερας όσο και από τις κοινότητες του μπαλέτου».

Εκείνος προσπάθησε για ακόμη μία χρονιά, χωρίς επιτυχία, να κερδίσει κάποιο Όσκαρ, όμως οι θεατές δεν φαίνεται να είναι και ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι με την αποτυχία του…