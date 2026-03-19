Τίνα Τάρνερ: Στα σκαριά ψηφιακά πρότζεκτ για τη θρυλική σταρ από την «Pophouse Entertainment»

Η Pophouse Entertainment ανακοίνωσε την απόκτηση των δικαιωμάτων χρήσης του ονόματος, της εικόνας και της εμφάνισης της Τίνα Τάρνερ (Tina Turner), καθώς και την πλειοψηφία των δικαιωμάτων του μουσικού της καταλόγου από την εταιρεία BMG.

Η σουηδική εταιρεία, συνιδρυτής της οποίας είναι ο Μπιορν Ουλβέους (Björn Ulvaeus) των ABBA, έχει γίνει παγκοσμίως γνωστή για τη δημιουργία ψηφιακών ειδώλων (avatars) και πρωτοποριακών, διαδραστικών εμπειριών. Αν και η διευθύνουσα σύμβουλος της Pophouse, Τζέσικα Κοράβος (Jessica Koravos), δεν αποκάλυψε τις οικονομικές λεπτομέρειες της συμφωνίας δήλωσε στο AP: «Ένας από τους λόγους που μας ενδιέφερε η Tίνα Τάρνερ είναι η απίστευτη παρουσία και η μοναδική ενέργεια που έβγαζε στη σκηνή. Εξετάζουμε, λοιπόν, διάφορα πρότζεκτ που θα μπορούν να αποτυπώσουν και να αναπαράγουν αυτή την αύρα σε κάποιο βαθμό».

Kαι πρόσθεσε: «Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε στην ενδυνάμωση της κληρονομιάς της». Πάντως η ίδια δεν επιβεβαίωσε αν ετοιμάζεται κάποιο avatar, ενώ τόνισε ότι η Pophouse θα ανακοινώσει τα σχέδιά της μέσα στους επόμενους έξι μήνες.

Οι συζητήσεις για την υπογραφή της συμφωνίας ξεκίνησαν μετά το θάνατό της Τάρνερ. Η Κοράβος υπογράμμισε ότι η BMG εξακολουθεί να κατέχει ένα ποσοστό του καταλόγου της ενώ ανέφερε ότι οι διαχειριστές της περιουσίας της σταρ συμμετείχαν ενεργά στις συνομιλίες.

«Η φωνή και το πνεύμα της Tίνα Τάρνερ διαμόρφωσαν τη μουσική και την ποπ κουλτούρα της εποχής», σημείωσε σε δήλωσή του ο Άλιστερ Νόρμπερι (Alistair Norbury), πρόεδρος της BMG για το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Ευθύνη μας, μαζί με την Pophouse και τους κληρονόμους της, είναι να διασφαλίσουμε ότι το έργο της θα συνεχίσει να συγκινεί το κοινό σε όλο τον κόσμο, παραμένοντας πιστό στη δύναμη, την ανεξαρτησία και την αυθεντικότητα που καθόρισαν την καριέρα της», κατέληξε.

Η βασίλισσα του Rock ‘n’ Roll έφυγε από τη ζωή το 2023, σε ηλικία 83 ετών.