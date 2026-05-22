Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Το βίντεο από τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Στο φως της δημοσιότητας έρχεται βίντεο από κάμερα περιπολικού η οποία καταγράφει τη στιγμή της σύλληψης της Μπρίτνεϊ Σπίαρς για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και φαρμάκων, μετά από τροχαίο έλεγχο στην Καλιφόρνια τον περασμένο Μάρτιο.

Η 44χρονη Μπρίτνεϊ Σπίαρς συνελήφθη στην Καλιφόρνια στις 4 Μαρτίου, όταν, σύμφωνα με την αστυνομία, εντοπίστηκε να οδηγεί με μεγάλη ταχύτητα στον αυτοκινητόδρομο US-101, κοντά στο Νιούμπερι Παρκ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το βίντεο δείχνει τη σταρ της ποπ στην άκρη του δρόμου, να υποβάλλεται σε τεστ νηφαλιότητας, πριν οι αστυνομικοί της περάσουν χειροπέδες. Σύμφωνα με τις αρχές, η Σπίαρς φέρεται να είπε ότι δεν αισθανόταν καλά και πως τα φώτα την ενοχλούσαν, με αποτέλεσμα να μην θέλει να συνεχίσει τα τεστ στο σημείο.

Η διάσημη τραγουδίστρια είχε κόκκινα μάτια, ασταθές βάδισμα και μπερδεμένη ομιλία, ενώ από το αυτοκίνητό της αναδυόταν έντονη μυρωδιά αλκοόλ.

Σύμφωνα με την ίδια αναφορά, στο αυτοκίνητο της Σπίαρς βρέθηκε άδειο ποτήρι κρασιού, ενώ στην τσάντα της εντοπίστηκε φιαλίδιο με χάπια, τα οποία, όπως γράφουν τα διεθνή ΜΜΕ, δεν είχαν συνταγογραφηθεί στο όνομά της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το βίντεο έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στα social media, καθώς αποτυπώνει μία ακόμη δύσκολη δημόσια στιγμή για την 44χρονη καλλιτέχνιδα.

Τα τελευταία χρόνια η Μπρίτνεϊ Σπίαρς παραμένει στο επίκεντρο της επικαιρότητας τόσο για την προσωπική της ζωή όσο και για αναρτήσεις της, που κάνουν τους followers να ανησυχούν για την ψυχική της υγεία.