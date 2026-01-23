Το σκηνικό στον «ανάρμοστο» χορό της Βικτόρια, στο γάμο του Μπρούκλιν Μπέκαμ που έκανε τη Νίκολα Πελτζ να κλαίει: «Πιάσε τους γοφούς της»

Από την ώρα που ο Μπρούκλιν Μπέκαμ δήλωσε ότι η μητέρα του, Βικτόρια Μπέκαμ χόρεψε ανάρμοστα μαζί του στον γάμο του με τη Νίκολα Πελτζ, όλοι ψάχνουν τον διαβόητο χορό. Καλεσμένος στον γάμο του Μπρούκλιν Μπέκαμ αποκάλυψε ότι ειπώθηκε στον πρωτότοκο γιο των Μπέκαμ να «πιάσει τους γοφούς της Βικτόρια».

Ο dj Φατ Τόνι, που είχε παρευρεθεί στον γάμο στο Παλμ Μπιτς το 2022, μίλησε για το περιστατικό στην εκπομπή «This Morning» την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026 και αποκάλυψε τι συνέβη πραγματικά στον πλέον διαβόητο χορό του γάμου του Μπρούκλιν Μπέκαμ με τη μητέρα του, Βικτόρια Μπέκαμ.

Όπως είπε, στη σκηνή εμφανιζόταν ο τραγουδιστής Μαρκ Άντονι, ο οποίος κάλεσε αρχικά τον Μπρούκλιν να ανέβει. Εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με την περιγραφή, οι καλεσμένοι περίμεναν να ακολουθήσει η Νίκολα Πελτζ για τον πρώτο χορό του. Αντί γι’ αυτό, ο Μαρκ Άντονι φέρεται να ζήτησε «την πιο όμορφη γυναίκα στην αίθουσα» να ανέβει στη σκηνή και στη συνέχεια κάλεσε τη Βικτόρια Μπέκαμ. Ο DJ Φατ Τόνι ανέφερε ότι ο Μπρούκλιν «ήταν συντετριμμένος», ενώ η Νίκολα, όπως είπε, έφυγε από την αίθουσα «κλαίγοντας με λυγμούς».

Στην ίδια αφήγηση, ο DJ Φατ Τόνι περιέγραψε ότι ο Μπρούκλιν «έμεινε κολλημένος» στη σκηνή για να χορέψει με τη μητέρα του και ότι ειπώθηκε η φράση «βάλε τα χέρια σου στους γοφούς της μητέρας σου», την οποία απέδωσε στο ύφος του χορού. Όπως σημείωσε, «όλη η κατάσταση ήταν πραγματικά άβολη για όλους στην αίθουσα».

Το περιστατικό επανήλθε μετά από πρόσφατη και μαροσκελή ανάρτηση του Μπρούκλιν Μπέκαμ, στην οποία μίλησε για ένταση με την οικογένειά του και την ρήξη που δεν έχει γυρισμό. Στο ίδιο κείμενο υποστήριξε ότι η μητέρα του «έκλεψε τον πρώτο χορό» με τη σύζυγό του και ότι ο ίδιος ταπεινώθηκε, όταν η Βικτόρια Μπέκαμ «χόρεψε πολύ ακατάλληλα πάνω μου μπροστά σε όλους».

Ο Μπρούκλιν έγραψε επίσης: «Δεν θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου» και «Δεν με “ελέγχει” [η σύζυγός μου], υπερασπίζομαι τον εαυτό μου για πρώτη φορά στη ζωή μου».

Στον γάμο του Μπρούκλιν Μπέκαμ με τη Νίκολα Πελτζ είχε ζητηθεί από τους καλεσμένους να παραδώσουν τα κινητά τους κατά την άφιξή τους, με αποτέλεσμα μόνο η επίσημη βιντεοσκόπηση του γάμου να έχει το υλικό από τον πολυσυζητημένο πρώτο χορό.