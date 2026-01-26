Το βλέμμα του Βενσάν Κασέλ στην Κάρλα Μπρούνι που έγινε viral

Viral έγινε το… κοίταγμα του Βενσάν Κασέλ στα πόδια της Κάρλα Μπρούνι στην επίδειξη του γαλλικού οίκου μόδας Schiaparelli. Η στιγμή αποτυπώθηκε σε βίντεο και κάνει ήδη τον γύρο των social media.

Tο «καρφωμένο» βλέμμα του Βενσάν Κασέλ στους μηρούς της Κάρλα Μπρούνι, έκλεψε, όπως αναμενόταν, την παράσταση και έγινε viral.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, ο 59χρονος ηθοποιός δεν ήταν… «solo», αφού συνόδευε την όμορφη σύζυγό του, την 29χρονη Νάρα Μπαπτίστα.

Τόσο ο Κασέλ όσο και η Μπρούνι παραβρέθηκαν στο gala του γαλλικού οίκου μόδας Schiaparelli, το οποίο φιλοξενήθηκε στο Παρίσι.

Ωστόσο, το βλέμμα του στα πόδια της συζύγου του πρώην Προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, ήταν εκείνο που μονοπώλησε το ενδιαφέρον στο διαδίκτυο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και όπως είναι φυσικό, τα σχόλια των χρηστών των social media δίνουν και παίρνουν.

FLASH : Carla Bruni, Vincent Cassel et sa femme sont également présents au défilé Schiaparelli. pic.twitter.com/di0abFttWj — Wolf (@PsyGuy007) January 26, 2026

FLASH : Jeff Bezos et Lauren Sanchez, les jeunes mariés en amoureux au défilé Schiaparelli. (ParisMatch) pic.twitter.com/CSzeulanlj — Wolf (@PsyGuy007) January 26, 2026

Στην ίδια εκδήλωση έδωσαν το παρόν και ο μεγιστάνας της Amazon, Τζεφ Μπέζος και η σύζυγός του, Λόρεν Σάντσεζ.