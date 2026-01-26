Lifestyle

Το βλέμμα του Βενσάν Κασέλ στην Κάρλα Μπρούνι που έγινε viral

Στην ίδια εκδήλωση έδωσε το παρόν και ο μεγιστάνας της Amazon, Τζεφ Μπέζος με τη σύζυγό του, Λόρεν Σάντσεζ
Viral το βλέμμα του Βενσάν Κασέλ στα πόδια της Κάρλα Μπρούνι
Viral το βλέμμα του Vincent Cassel στα πόδια της Carla Bruni / πηγή φωτογραφίας Χ

Viral έγινε το… κοίταγμα του Βενσάν Κασέλ στα πόδια της Κάρλα Μπρούνι στην επίδειξη του γαλλικού οίκου μόδας Schiaparelli. Η στιγμή αποτυπώθηκε σε βίντεο και κάνει ήδη τον γύρο των social media.

Tο «καρφωμένο» βλέμμα του Βενσάν Κασέλ στους μηρούς της Κάρλα Μπρούνι, έκλεψε, όπως αναμενόταν, την παράσταση και έγινε viral.

Μάλιστα, ο 59χρονος ηθοποιός δεν ήταν… «solo», αφού συνόδευε την όμορφη σύζυγό του, την 29χρονη Νάρα Μπαπτίστα.

Τόσο ο Κασέλ όσο και η Μπρούνι παραβρέθηκαν στο gala του γαλλικού οίκου μόδας Schiaparelli, το οποίο φιλοξενήθηκε στο Παρίσι.

Ωστόσο, το βλέμμα του στα πόδια της συζύγου του πρώην Προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, ήταν εκείνο που μονοπώλησε το ενδιαφέρον στο διαδίκτυο.

Και όπως είναι φυσικό, τα σχόλια των χρηστών των social media δίνουν και παίρνουν.

 

 

Στην ίδια εκδήλωση έδωσαν το παρόν και ο μεγιστάνας της Amazon, Τζεφ Μπέζος και η σύζυγός του, Λόρεν Σάντσεζ.

Lifestyle
