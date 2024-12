Τομ Κρουζ: Ύψιστη τιμή από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ στον κορυφαίο ηθοποιό

Ο Τομ Κρουζ (Tom Cruise) έλαβε την υψηλότερη πολιτική τιμή του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, το Βραβείο Διακεκριμένης Δημόσιας Υπηρεσίας, για την «εξαιρετική συμβολή» του στην προβολή του Ναυτικού και του Σώματος Πεζοναυτών μέσα από τις ερμηνείες του σε εμβληματικές ταινίες όπως τις «Top Gun», «Born on the Fourth of July», «A Few Good Men» και «Top Gun: Maverick».

Η κορυφαία τιμητική διάκριση απονεμήθηκε στον Xoλιγουντιανό σταρ, από τον υπουργό Ναυτιλίας των ΗΠΑ, Κάρλος ντελ Τόρο (Carlos Del Toro), κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής στα κινηματογραφικά στούντιο Longcross, στο Chertsey του Surrey.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ανακοίνωσή του, το Πολεμικό Ναυτικό τόνισε ότι ο Κρουζ, «αύξησε την ευαισθητοποίηση και την εκτίμηση του κοινού για το άρτιο εκπαιδευμένο προσωπικό μας και τις θυσίες που κάνουν».

Μετά την απονομή ο διάσημος ηθοποιός δήλωσε περήφανος που έλαβε την «εξαιρετική αναγνώριση», η οποία συνοδεύεται από ένα μετάλλιο και ένα πιστοποιητικό, σύμφωνα με το BBC.

«Θαυμάζω τις γυναίκες και τους άνδρες των ενόπλων δυνάμεων», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Ξέρω ότι στη ζωή, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για μένα, το να είσαι αρχηγός σημαίνει να υπηρετείς. Και το γνωρίζω αυτό μέχρι το μεδούλι μου. Και το βλέπω επίσης σε όσους υπηρετούν».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το «Top Gun», η επιτυχημένη ταινία του 1986 για τους ιπτάμενους άσσους του Ψυχρού Πολέμου, εκτόξευσε την καριέρα του Κρουζ και οδήγησε σε αύξηση της κατάταξης στο στρατό. Το Πολεμικό Ναυτικό έστησε ακόμη και τραπέζια στρατολόγησης στους κινηματογράφους.

Το ενδιαφέρον ανανεώθηκε το 2022 με το σίκουελ «Top Gun: Maverick», στην οποία ο χαρακτήρας του ηθοποιού καθοδηγούσε μια νέα γενιά επίλεκτων αεροπόρων.

Ο σταρ βρίσκεται στο Chertsey του Surrey καθώς ετοιμάζει την επόμενη ταινία του, το «Mission: Impossible: The Final Reckoning» που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες τον Μάιο του 2025.

Tην ίδια διάκριση στο παρελθόν έχουν λάβει οι βραβευμένοι με Όσκαρ Στίβεν Σπίλμπεργκ(Steven Spielberg) και Τομ Χανκς(Tom Hanks) μέσα από το πολεμικό δράμα «Η Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν» του 1998.