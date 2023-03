Δεν τα κατάφερε τελικά ο γνωστός ηθοποιός Tom Sizemore (Τομ Σάιζμορ) ο οποίος στις 18 Φεβρουαρίου υπέστη εγκεφαλικό και έκτοτε βρισκόταν σε σε μηχανική υποστήριξη.

Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό η οικογένεια του ηθοποιού, που έγινε διάσημος για τους ρόλους του στις ταινίες «Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν» και «Black Hawk Down», πήρε τη δύσκολη απόφαση να τον βγάλει από τη μηχανική υποστήριξη μετά το εγκεφαλικό.

«Με μεγάλη θλίψη και στεναχώρια πρέπει να ανακοινώσω πως ο ηθοποιός Tom Sizemore, ηλικίας 61 ετών, πέθανε ειρηνικά στον ύπνο του στο νοσοκομείο St Joseh’s Burbank. Στο πλευρό του βρισκόταν ο αδελφός του Paul και τα δίδυμα αγόρια του Jayden και Jagger (17 ετών)», σημείωσε ο εκπρόσωπος του ηθοποιού Charles Lago.

Ο Τομ Σάιζμορ ήταν 61 ετών…

Είχε συμμετάσχει σε σημαντικές τηλεοπτικές παραγωγές, όπως το «Born on the Fourth of July» του Όλιβερ Στόουν, η «Διάσωση του στρατιώτη Ράιαν», το «Black Hawk Down», το «Natural Born Killers» και το «Heat».