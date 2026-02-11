Τριαντάφυλλος για Κατσούλη – Ρουμελιώτη: «Για να μην κρατήσει η φιλία μας, μάλλον δεν ήταν αληθινή»

«Δεν με κάλεσαν στο γάμο, αλλά δεν με νοιάζει» είπε ο Τριαντάφυλος όταν ρωτήθηκε για την Μαριαλένα Ρουμελιώτη και τον Σάκη Κατσούλη.

Δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day» και τη Χριστιάνα Κοχλατζή παραχώρησε ο Τριαντάφυλλος. Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε για τον Σάκη Κατσούλη και την Μαριαλένα Ρουμελιώτη, τη Eurovision και τα προσωπικά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η φιλία με τον Σάκη Κατσούλη και τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη μάλλον δεν ήταν αληθινή, για να μην κρατήσει», είπε αρχικά ο Τριαντάφυλλος.

Ο Τριαντάφυλλος πρόσθεσε στη συνέχεια: «Δεν με κάλεσαν στο γάμο τους, αλλά δεν με πειράζει, δεν με νοιάζει. Έχω πάει σε γάμους, έχω τραγουδήσει, δεν με νοιάζει καν. Καλά να είναι, να έρθει και το παιδάκι τους και όλα καλά, υγεία».

Για τη Eurovision, ενόψει και των ημιτελικών, ο Τριαντάφυλλος είπε: «Έχει καλά τραγούδια η Eurovision, μάλλον θα πάει το Ferto. Είναι σπαστικό, όμορφο τραγούδι, έχει την ατάκα».

Για τα προσωπικά του, ο Τριαντάφυλλος απάντησε: «Είμαι πολύ καλά! Υγεία και προχωράμε. Τα γκομενικά δεν θα στα πω τώρα, άλλη μέρα».