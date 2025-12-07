Τρύφωνας Σαμαράς για Πηγή Δεβετζή και το τροχαίο της: «Είδα το αμάξι και απορώ πώς τους έβγαλαν»

Ο Τρύφωνας Σαμαράς μίλησε για το τροχαίο ατύχημα που είχε η Πηγή Δεβετζή, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ανατράπηκε σε τούνελ. Ο κομμωτής ανέφερε πως πληροφορήθηκε τα όσα έγιναν από τον Νίκο Κοκλώνη. Στη συνέχεια είδε τις εικόνες και επικοινώνησε με άτομα από το περιβάλλον της παλαίμαχης αθλήτριας, που τον καθησύχασαν. Η 49χρονη μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένη σε νοσοκομείο, για προληπτικούς λόγους, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή της.

Το τροχαίο ατύχημα για την Πηγή Δεβετζή συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου σε τούνελ στην Εγνατία Οδό πάνω από το Παληό Καβάλας. Ο Τρύφωνας Σαμαράς πληροφορήθηκε τα όσα έγιναν ώρες αργότερα και στη συνέχεια έκανε δηλώσεις μπροστά στις κάμερες.

«Πραγματικά σοκαρίστηκα με το ατύχημα της Πηγής. Ο Νίκος Κοκλώνης μου το είπε. Η Πηγή είναι στο νοσοκομείο, είχαμε μιλήσει το προηγούμενο βράδυ και ήταν πάρα πολύ καλά. Ευτυχώς μου είπε ότι είναι καλά. Την πήρα τηλέφωνο δεν μου απάντησε. Δεν ξέρω. Νοσηλεύεται στην Καβάλα» είπε ο Τρύφωνας Σαμαράς.

«Αγχώθηκα όχι επειδή είναι φίλη μου μόνο, αλλά είδα το αμάξι και απορώ πώς τους έβγαλαν. Θα πήγαινε σε ένα σχολείο, την είχαν καλέσει να μιλήσει» συμπλήρωσε ο καταξιωμένος hair stylist.

Η Πηγή Δεβετζή, με ένα στόρι της στο Instagram, επικοινώνησε με τους διαδικτυακούς της φίλους, και μίλησε για την κατάσταση της υγείας της ενώ όπως τόνισε προσπαθεί να ξεπεράσει το σοκ, ευχαρίστησε τον κόσμο που έδειξε ενδιαφέρον και τόνισε ότι «Ο Χριστός ήταν δίπλα μου και βγήκα σώα από αυτό το άσχημο γεγονός».