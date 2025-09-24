Τζέιμς Καφετζής: Εσπευσμένα στο χειρουργείο ο πρώην παίκτης του Survivor – «Είχα ένα πόνο στην κοιλιά»

Ο Τζέιμς Καφετζής υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και πλέον είναι καλά. Ο επιχειρηματίας, που έγινε γνωστός από τη συμμετοχή του στο Survivor, δημοσιοποίησε βίντεο μέσα από το νοσοκομείο και έδειξε σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Το χειρουργείο ολοκληρώθηκε με επιτυχία και πλέον ο νεαρός ετοιμάζεται να επιστρέψει στους ρυθμούς της καθημερινότητάς του.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok ο Τζέιμς Καφετζής εξήγησε στους διαδικτυακούς του φίλους ότι χρειάστηκε να νοσηλευτεί για δύο βράδια στο νοσοκομείο μέχρι να αναρρώσει και ήταν τυχερός που δεν έσπασε η «σκωληκοειδής απόφυση» την οποία μάλιστα έδειξε στο τέλος του βίντεο.

«Ακόμα ένα βίντεο που τρώω για να μην παχύνετε εσείς. Αυτή τη φορά θα κάνουμε rating το φαγητό από το νοσοκομείο. Long story short… είχα έναν πόνο στην κοιλιά χθες, ήρθα το πρωί να με δουν και μου λένε μπαίνεις άμεσα χειρουργείο για σκωληκοειδίτιδα. Ήταν τόση! Ευτυχώς την έβγαλαν, δεν έσπασε. Θα μείνω ακόμα μία νύχτα και φεύγω αύριο», ανέφερε ο Τζέιμς Καφετζής.

Ο 28χρονος επιχειρηματίας από τη Ρόδο βρίσκεται σε σχέση τους τελευταίους μήνες, με μια κοπέλα που γνώρισε μέσα από το συμμετοχή του, στο ριάλιτι. Εκείνη ήταν μέλος της ομάδας παραγωγής. Έπρεπε να περάσουν τρία χρόνια μέχρι να έρθουν πιο κοντά και να γίνουν ζευγάρι αλλά, όπως λένε άνθρωποι από το περιβάλλον τους, «η σχέση τους έχει πολύ σοβαρές προοπτικές. Ταιριάζουν πάρα πολύ».

Ο Τζέιμς Καφετζής ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στο Survivor, με την αποχώρησή του, να σχολιάζεται ποικιλοτρόπως.