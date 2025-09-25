Τζέιμς Μποντ: Ο Ντενί Βιλνέβ αναζητά «άγνωστο» ηθοποιό για τον πρωταγωνιστικό ρόλο του 007

Ο Ντενί Βιλνέβ φέρεται να αναζητά έναν «άγνωστο» ηθοποιό για να υποδυθεί τον Τζέιμς Μποντ.

Μέχρι τώρα κυκλοφορούσαν φήμες ότι αρκετοί ηθοποιοί υψηλού προφίλ διεκδικούν τον ρόλο του 007, με τον Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, να θεωρείται το φαβορί για να διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ ως Τζέιμς Μποντ. Οι Τομ Χόλαντ, ο Χάρις Ντίκινσον και ο Τζέικομπ Ελόρντι έχουν αναφερθεί ως πιθανοί υποψήφιοι για τον ρόλο του πράκτορα των Βρετανικών Μυστικών Υπηρεσιών.

Σε νέο δημοσίευμα του Deadline πηγές αναφέρουν ότι ο σκηνοθέτης των ταινιών «Dune» θα προτιμούσε ένα «φρέσκο πρόσωπο» και θα ξεκινήσει την αναζήτηση τον επόμενο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής του «Dune: Part Three».

Στο ρεπορτάζ σημειώνεται επίσης ότι τα κριτήρια που θα τεθούν θα είναι ο ηθοποιός να είναι άνδρας, να έχει γεννηθεί στα Βρετανικά Νησιά και πιθανότατα να βρίσκεται στα τέλη της δεκαετίας των 20 ή στις αρχές της δεκαετίας των 30.

Νωρίτερα φέτος, ανακοινώθηκε ότι ο δημιουργός της σειράς «Peaky Blinders», Στίβεν Νάιτ προσλήφθηκε για να γράψει το σενάριο της ταινίας.