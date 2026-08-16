Τζένη Καζάκου και Αδριανός Τριανταφύλλου στον έρωτα της ζωής τους: «Ζούμε μαζί» αποκαλύπτει η ηθοποιός

Τζένη Καζάκου και Αδριανός Τριανταφύλλου παραμένουν σε σχέση και η αγάπη τους δείχνει να δυναμώνει στο πέρασμα του χρόνου. Η ηθοποιός μίλησε για τη γνωριμία τους σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «ΟΚ!» και αποκάλυψε πως οι δυο τους συγκατοικούν.

Ο Αδριανός Τριανταφύλλου είναι νεαρός ταλαντούχος σεφ και η Τζένη Καζάκου εγγονή δύο θρύλων του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου: της Τζένης Καρέζη και του Κώστα Καζάκου. Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και αρκετό καιρό και έκανε τη σχέση του «Instagram official» στις αρχές του 2025, ανεβάζοντας κοινές τους φωτογραφίες στα social media.

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«Ήταν κεραυνοβόλος έρωτας και για τους δυο μας. Ήμασταν ο καθένας με την παρέα του σε ένα μαγαζί στο Μεταξουργείο, γυρίσαμε, κοιταχτήκαμε και απλά σταμάτησε ο χρόνος. Από τότε πέρασαν δυόμισι χρόνια και ζούμε μαζί», εξομολογήθηκε η Τζένη Καζάκου.

Η ίδια μίλησε με τρυφερότητα και για τον σύντροφό της, αποκαλύπτοντας πως ο Αδριανός Τριανταφύλλου δεν γνώριζε αρχικά ποια ήταν και με τι ασχολούνταν. «Δεν του το είπα εγώ, αλλά μετά οι φίλοι του. Δεν με κοίταξε ποτέ διαφορετικά από τότε που το έμαθε και αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο για μένα. Με συμβουλεύει και με υποστηρίζει, όπως κι εγώ εκείνον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Τζένη Καζάκου στάθηκε ακόμη στη σημασία της εμπιστοσύνης μέσα σε μια σχέση, εξηγώντας πως για εκείνη αποτελεί βασικό συστατικό κάθε ουσιαστικού δεσμού. «Τα πάντα βέβαια έχουν να κάνουν με το πόσο εμπιστεύεσαι τον άλλον στις ερωτικές, στις φιλικές σχέσεις, ακόμη και στις οικογενειακές που δεν είναι αυτονόητες», σημείωσε.