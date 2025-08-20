Lifestyle

Τζένη Μπαλατσινού και Βασίλης Κικίλιας σε καλοκαιρινό mood στην Πάτμο: Οι φωτογραφίες από τις διακοπές τους

Οικογενειακές και καλοκαιρινές στιγμές για την παρουσιάστρια και τον υπουργό Ναυτιλίας
Τζένη Μπαλατσινού / Βασίλης Κικίλιας
Στιγμές ξεγνοιασιάς στη ησυχαστήριό τους στην Πάτμο, περνούν το τελευταίο διάστημα η Τζένη Μπαλατσινού και ο Βασίλης Κικίλιας.

Το ευτυχισμένο ζευγάρι, έχοντας πάντα στο πλευρό του τον 4,5 χρόνων γιο τους, Παναγιώτη Αντώνιο αλλά και τον Μάξιμο Κωστόπουλο ο οποίος φέτος ενηλικιώθηκε, επέλεξε να περάσει τις διακοπές του στο νησί της Αποκάλυψης. Η Τζένη  Μπαλατσινού ανέβασε και φωτογραφίες στο Instagram στις οποίες βλέπουμε τον υπουργό Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια σε χαλαρές στιγμές.

Στα καρέ φαίνονται οι όμορφες παραλίες του νησιού ή οι «αλατισμένες» αγκαλιές στην παραλία.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jenny ~ Polyxeni Balatsinou (@jennybalatsinou)

Σε ένα ακόμη στιγμιότυπο φαίνεται η Τζένη Μπαλατσινού να καμαρώνει τον μεγαλύτερο γιος της αλλά και ο Βασίλης Κικίλιας να πλατσουρίζει στα ρηχά και αγκαλιά με τον γιο τους.

