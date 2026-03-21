Τζένη Μπαλατσινού: Μου έχουν φορέσει άπειρες ταμπέλες, όπως «όμορφη, αλλά χαζή»

Μία συνέντευξη από καρδιάς έδωσε η Τζένη Μπαλατσινού και αναφέρθηκε στις διάφορες ταμπέλες που της έχουν «κολλήσει» ανά καιρούς τα τελευταία 36 χρόνια που βρίσκεται μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας.

Η όμορφη παρουσιάστρια και πρώην top model μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και όσα είπε προβλήθηκαν το Σάββατο (21.03.2026). Παράλληλα, η Τζένη Μπαλατσινού εξομολογήθηκε ότι μετά το διαζύγιό της από τον Πέτρο Κωστόπουλο έπρεπε να «ξανασυστηθεί» στον χώρο της δουλειάς της και να αποδείξει ότι είναι ικανή.

«Έχω ζήσει με τις ταμπέλες εδώ και 36 χρόνια. Μου έχουν φορέσει άπειρες ταμπέλες σε διάφορες περιόδους της ζωής μου, “όμορφη, αλλά χαζή”, “εντάξει, τι έκανε, είχε μέσον”, “χώρισε, άρα κάτι άλλο υπάρχει από πίσω”, “γιατί παντρεύτηκε τόσο μεγάλη”, “γιατί να κάνει παιδιά σε τέτοια μεγάλη ηλικία”, “όλα λυμένα είναι στη ζωή της”», είπε αρχικά.

«Θεωρώ ότι όταν μια γυναίκα αποφασίσει να ζήσει τη ζωή της όπως πραγματικά θέλει, η κοινωνία δεν την αφήνει, γιατί θεωρεί ότι το μέλλον της είναι προδιαγεγραμμένο από το παρελθόν», δήλωσε ακόμα η Τζένη Μπαλατσινού.

Μιλώντας για την περίοδο μετά το διαζύγιό της από τον Πέτρο Κωστόπουλο, εξομολογήθηκε: «(σ.σ. Μετά το διαζύγιο) άλλαξε ο τρόπος που με βλέπανε ακόμα και στη δουλειά μου. Έπρεπε να ξανασυστηθώ και να αποδείξω ότι μπορώ. Έπρεπε να σταθώ όρθια, να επιβιώσω για να μπορέσω να στηρίξω και τα παιδιά μου και όλο αυτό που συνέβαινε γύρω μου, και τη δουλειά μου, και την επιβίωσή μου. Και μετά έμπαινε η προσωπική μου ζωή. Για μένα αυτή ήταν η ιεραρχία, οξυγόνο, παιδιά, δύναμη στη δουλειά και μετά όλα τα άλλα».

Επίσης, η Τζένη Μπαλατσινού μίλησε και για το γεγονός ότι βιώνει τη μητρότητα σε μία πιο ώριμη φάση της ζωής της.

«Είμαι διαφορετική σαν άνθρωπος. Οι αξίες μου είναι οι ίδιες. Ο τρόπος που παρατηρώ τον εαυτό μου απέναντι στις αντιδράσεις μου και στα παιδιά μου, είναι πολύ πιο ώριμος και ουσιαστικός.

Είμαι η μεγαλύτερη μητέρα στην τάξη του μικρότερου γιου μου, οπότε παρατηρώ τις νεότερες μητέρες, προσπαθώ να ενημερώνομαι για όλα τα καινούργια, και όντως υπάρχουν πράγματα που αν ήξερα και στα προηγούμενα παιδιά μου, να μην είχα κάνει κάποια λάθη», ανέφερε.