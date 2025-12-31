Lifestyle

Τζένιφερ Λόπεζ: Η αποστομωτική απάντηση στους επικριτές της για το ντύσιμό της – «Αν είχατε το σώμα μου, θα ήσασταν κι εσείς γυμνοί»

«Λένε: “Γιατί βγάζει έτσι φωτογραφίες, γιατί ντύνεται πάντα έτσι, γιατί δεν ντύνεται σύμφωνα με την ηλικία της;”», ανέφερε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια
Την δική της αφοπλιστική απάντηση σε όσους σχολιάζουν αρνητικά τον τρόπο με τον οποίο ντύνεται έδωσε η Τζένιφερ Λόπεζ.

Κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο Λας Βέγκας την Τρίτη 30.12.2025, η 56χρονη τραγουδίστρια Τζένιφερ Λόπεζ διέκοψε το σόου της για να ειρωνευτεί τους επικριτές της.

«Ένα από τα πράγματα που λένε είναι: “Γιατί όταν βγάζει φωτογραφίες χαμογελάει με ανοιχτό το στόμα, γιατί το κάνει πάντα αυτό;”», είπε αρχικά η Λόπεζ, ενώ πήρε την πόζα για την οποία δέχεται το παραπάνω σχόλιο, προκαλώντας γέλια στο κοινό.

Στη συνέχεια, βρήκε την ευκαιρία να απαντήσει σε εκείνους που υποστηρίζουν ότι το ντύσιμό της δεν συνάδει με την ηλικία της και ότι κάνει πολύ αποκαλυπτικές εμφανίσεις.

«Λένε: “Γιατί βγάζει έτσι φωτογραφίες, γιατί ντύνεται πάντα έτσι, γιατί δεν ντύνεται σύμφωνα με την ηλικία της;”», ανέφερε χαρακτηριστικά και συνέχισε τονίζοντας: «Και εγώ λέω: “Ε;”, “Γιατί είναι πάντα γυμνή;”. Και απάντησα: “Αν είχατε αυτό το σώμα, θα ήσασταν και εσείς γυμνοί”».

Τότε οι θεατές ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και επευφημίες, με έναν θαυμαστή της να φωνάζει: «JLo, να είσαι ο εαυτός σου, σε αγαπάμε».

