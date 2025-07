Τζένιφερ Λόπεζ: Το πάρτι στην Τουρκία για τα 56α γενέθλιά της – Η τριώροφη τούρτα και οι σαμπάνιες

Τα 56α γενέθλιά της γιόρτασε η Τζένιφερ Λόπεζ με ένα φαντασμαγορικό πάρτι στην Τουρκία. Η λατίνα σταρ επέλεξε την Αττάλεια για να γιορτάσει την ξεχωριστή αυτή ημέρα, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το πάρτι της στα social media.

«Γενέθλια. Αττάλεια, Τουρκία. Τι πολύτιμο δώρο που είστε όλοι σας! Σας ευχαριστώ θερμά για όλες τις υπέροχες ευχές σας για τα γενέθλιά μου», έγραψε η Τζένιφερ Λόπεζ στη λεζάντα της δημοσίευσής της ανεβάζοντας φωτογραφίες από το πάρτι της.

Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε, η τραγουδίστρια φάνηκε να απολαμβάνει το πάρτι για τα γενέθλιά της, ενώ σε βίντεο ξεχώρισε η τριώροφη τούρτα της.

Η τραγουδίστρια διασκέδασε μαζί με τους καλεσμένους της, ενώ χόρευε ανελλιπώς γιορτάζοντας σε ένα ιδιαίτερο σκηνικό που διοργανώθηκε αποκλειστικά για εκείνη

Η τραγουδίστρια βρέθηκε στην Αττάλεια, όπου έδωσε μια sold out συναυλία στις 23 Ιουλίου, στο πλαίσιο της περιοδείας της «Up All Night: Live in 2025», συνδυάζοντας τη σκηνική της παρουσία με τον προσωπικό της εορτασμό.