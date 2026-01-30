Τζιν Χάκμαν: Βρέθηκε αγοραστής για τη βίλα όπου εντοπίστηκαν νεκροί ο ηθοποιός και η σύζυγός του – Στα 6,25 εκατ. δολάρια η τιμή της

Λιγότερο από έναν χρόνο μετά τον θάνατο του θρυλικού ηθοποιού του Χόλιγουντ Τζιν Χάκμαν και της συζύγου του, Μπέτσι Αρακάουα, το σπίτι τους στη Σάντα Φε στο Νέο Μεξικό αλλάζει χέρια.

Η εντυπωσιακή ιδιοκτησία των 53 στρεμμάτων στο Νέο Μεξικό, που ανήκε στον ηθοποιό Τζιν Χάκμαν και τη σύζυγό του, βγήκε προς πώληση και σε λίγες μόλις ημέρες φαίνεται πως βρέθηκε αγοραστής.

Το ακίνητο είχε βγει στην αγορά στις 16 Ιανουαρίου με τιμή 6,25 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal

«Κάποιοι αγοραστές αποφεύγουν να αγοράσουν ακίνητα όπου έχει σημειωθεί θάνατος», δήλωσε η Έρλι στη Wall Street Journal κατά την καταχώρηση και είχε προσθέσει: «Άλλοι δεν ενδιαφέρονται για αυτό. Πουλάμε το σπίτι με βάση τα πλεονεκτήματά του».

Το ακίνητο διαθέτει έξι υπνοδωμάτια, γήπεδο, στούντιο, καθιστικό και βιβλιοθήκη, όπου το ζευγάρι συνήθιζε να παρακολουθεί ταινίες. Το σπίτι περιλαμβάνει επίσης κήπο, πισίνα και υδρομασάζ.

Το ακίνητο βγήκε προς πώληση περίπου έναν χρόνο μετά τον θάνατο του Τζιν Χάκμαν και της Μπέτσι Αρακάουα, στις 26 Φεβρουαρίου του 2025. Τον περασμένο Μάρτιο, οι Αρχές του Νέου Μεξικού ανακοίνωσαν την αιτία του θανάτου τόσο του Χάκμαν όσο και της συζύγου του.

Ο 95χρονος ηθοποιός πέθανε από καρδιοπάθεια, χρόνια υπέρταση, αναπνευστική νόσο και προχωρημένο στάδιο Αλτσχάιμερ όπως ανακοίνωσε η ιατροδικαστική υπηρεσία.

Η σύζυγός του Τζιν Χάκμαν, η πιανίστρια Μπέτσι Αρακάουα, 65 ετών, πέθανε πιθανότατα μία εβδομάδα νωρίτερα από τον ηθοποιό, από πνευμονικό σύνδρομο που οφείλεται σε χανταϊό, μια σπάνια νόσο που μεταδίδεται μέσω τρωκτικών.

Ο Χάκμαν πέθανε γύρω στις 17 Φεβρουαρίου ενώ η Αρακάουα γύρω στις 11 του μηνός. Ο ηθοποιός βρέθηκε νεκρός, πεσμένος στο πάτωμα του χολ. Η σύζυγός του ήταν πεσμένη στο πλευρό, στο μπάνιο του σπιτιού. Σε ένα κοντινό ράφι υπήρχε ένα ανοιχτό μπουκάλι με συνταγογραφημένα φάρμακα και βρέθηκαν χάπια σκορπισμένα γύρω της.

Το ένα από τα τρία σκυλιά του ζεύγους ήταν επίσης νεκρό, μέσα σε ένα κλουβί κοντά στο πτώμα της Αρακάουα, αλλά τα άλλα δύο επέζησαν, αφού ήταν ελεύθερα και μπορούσαν να μπουν και να βγουν από το σπίτι από το ειδικό πορτάκι.

Σύμφωνα με τον σερίφη της Σάντα Φε Έινταν Μεντόζα, ο ηθοποιός πιθανότατα έμεινε στο σπίτι με το πτώμα της συζύγου του επί μία εβδομάδα προτού πεθάνει.