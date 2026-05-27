Ο Νίκος Απέργης δωρίζει την αμοιβή από τη συναυλία του στο Βεάκειο στα παιδιά που πάσχουν από καρκίνο

Ο γνωστός τραγουδιστής είναι ένας άνθρωπος με ευαισθησίες
Ο Νίκος Απέργης, ευαισθητοποιημένος με ομάδες ανθρώπων που έχουν την ανάγκη και τη στήριξη όλων, πρόκειται να δώσει μία νέα συναυλία και να χαρίσει την αμοιβή του για καλό σκοπό.

Ο γνωστός τραγουδιστής που θα εμφανιστεί την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026 στο Βεάκειο θέατρο Πειραιά, αποφάσισε να δωρίσει την αμοιβή του στον σύλλογο «Η Πίστη». Ο σύλλογος που επέλεξε ο Νίκος Απέργης να χαρίσει τα χρήματα στηρίζει παιδιά που νοσούν από καρκίνο και τις οικογένειές τους.

Ο ταλαντούχος και ιδιαίτερα αγαπητός ερμηνευτής και δημιουργός θα κάνει μια μοναδική συναυλία στο Βεάκειο την προσεχή Τρίτη, 2 Ιουνίου, με ελεύθερη είσοδο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που συνδιοργανώνουν η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Πειραιά.

Η αφίσα της συναυλίας του Νίκου Απέργη

Ο Νίκος Απέργης θα χαρίσει στο κοινό μια συναρπαστική βραδιά, με τις μεγάλες δισκογραφικές επιτυχίες του, όπως τα «Κομμάτι Της Ζωής Μου», «Έτσι Είμαι», «Πλανήτης Γη», «Το Γλέντι» και το πιο πρόσφατο «Ίσως Αύριο» που κυκλοφορούν από την Panik Platinum και τις μοναδικές ερμηνείες του. Μαζί του θα είναι η Ελένα Παπαπαναγιώτου.

