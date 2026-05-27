Σοκάρει η αυτοψία για την κόρη του Μάρτιν Σορτ: Η γεμάτη αγωνία κλήση του ηθοποιού πριν η 42χρονη βρεθεί νεκρή

Ο ηθοποιός Μάρτιν Σορτ ήταν τόσο ανήσυχος για την κόρη του, Κάθριν, που κάλεσε έναν φίλο του για να δει αν είναι καλά, λίγο πριν εκείνη εντοπιστεί νεκρή στο σπίτι της στο Λος Άντζελες.

Ο 76χρονος ηθοποιός και σταρ της σειράς «Only Murders in the Building» είχε αρχίσει να ανησυχεί έντονα αφού δεν είχε νέα από την κόρη του για περισσότερες από 24 ώρες, σύμφωνα με την έκθεση αυτοψίας που ήρθε πρόσφατα στη δημοσιότητα και την οποία εξασφάλισε η Daily Mail.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Κάθριν έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο, σε ηλικία 42 ετών, από αυτοτραυματισμό με πυροβόλο όπλο.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η αυτοψία αποκάλυψε ότι ο φίλος του ηθοποιού πήγε στο σπίτι της Κάθριν, όπου βρήκε ένα σημείωμα στην πόρτα του υπνοδωματίου της, η οποία ήταν κλειδωμένη. Ο φίλος κάλεσε αμέσως το 911 (την άμεση δράση), με αποτέλεσμα η αστυνομία να παραβιάσει την πόρτα του δωματίου.

Στο εσωτερικό, οι αστυνομικοί βρήκαν την Κάθριν στο κρεβάτι, με ένα πιστόλι τοποθετημένο κάτω από το στήθος της. Στο σημείο βρέθηκε επίσης ένα σημείωμα αυτοκτονίας. Η Κάθριν ήταν το μεγαλύτερο παιδί του Σορτ και της Νάνσι Ντόλμαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αυτοψία σημείωσε επιπλέον ότι η 42χρονη είχε κάνει άλλη μία απόπειρα αυτοκτονίας το 2017 με τη χρήση χαπιών, καθώς και ένα καταγεγραμμένο ιστορικό κατάθλιψης και άλλων ψυχικών ασθενειών.

«Ένας ζωντανός εφιάλτης»

Πριν από λίγες ημέρες, ο Μάρτιν Σορτ μίλησε ανοιχτά για την αυτοκτονία της κόρης του, δηλώνοντας ότι η απώλειά της είναι «ένας εφιάλτης» για όλους όσους την αγαπούσαν.

Ο Σορτ παρομοίασε τη μάχη της κόρης του με την ψυχική υγεία με τον καρκίνο που αντιμετώπισε η σύζυγός του, Νάνσι, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2010.

«Η συνειδητοποίηση είναι ότι η ψυχική υγεία και ο καρκίνος, όπως αυτός της γυναίκας μου, είναι και οι δύο ασθένειες, και μερικές φορές οι ασθένειες αυτές είναι ανίατες», δήλωσε ο ηθοποιός.

Παράλληλα, μιλώντας στην εκπομπή CBS Sunday Mornings, εξομολογήθηκε: «Η κόρη μου πάλεψε για πολύ καιρό με ακραία προβλήματα ψυχικής υγείας, οριακή διαταραχή προσωπικότητας και άλλα πράγματα, και έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε μέχρι που δεν άντεξε άλλο».