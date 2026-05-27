Ο Πέτρος Συρίγος τραυματίστηκε σε σοβαρό τροχαίο – «Έχω σπάσει τους δύο καρπούς στα χέρια μου» λέει ο σεφ

Ο Πέτρος Συρίγος τραυματίστηκε σε τροχαίο και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Το πρωί της Τετάρτης (27-05-2026) η Κατερίνα Καινούργιου ενημέρωσε για την απουσία του συνεργάτη της και στη συνέχεια ο ίδιος μίλησε για το ατύχημα που είχε. Ανέφερε πως το κράνος που φορούσε, τον προστάτεψε από ακόμα χειρότερες καταστάσεις.

Όπως ανέφερε ο Πέτρος Συρίγος, το τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 26 Μαΐου, καθώς έφευγε από την εκπομπή με τη μηχανή του. Αυτοκίνητο που πέρασε με stop τον χτύπησε και ο ίδιος εκσφενδονίστηκε από το δίκυκλο.

«Ήταν πόσες ώρες στο νοσοκομείο. Έφυγε με τη μηχανή και ένας επιτήδειος πέρασε στοπ και τον παρέσυρε», είπε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου και στη συνέχεια έδωσε τον λόγο στον τραυματισμένο συνεργάτη της.

Όπως είπε ο γνωστός σεφ στον αέρα της εκπομπής «Super Katerina» του Alpha: «Ήμουν με τη μηχανή και πέρασε ένας από ένα stop με αποτέλεσμα να καρφωθώ επάνω του. Δεν τον πρόλαβα αρκετά. Πάλι καλά εκσφενδονίστηκα και δεν κόλλησα πάνω στο αυτοκίνητο. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα πλευρά μου. Έχω σπάσει τους δύο καρπούς στα χέρια μου.

Είναι ότι χειρότερο μπορούσα να πάθω με την χειρωνακτική εργασία που κάνω. Ακούω ότι λένε οι γιατροί, ελπίζω να επανέλθω σύντομα. Παλεύω ακόμα και στην τουαλέτα να πάω, ακόμα και να πιώ νερό. Φορούσα και μπουφάν και κράνος και με έσωσαν».

«Θεωρώ θα γιάνει γρήγορα. Δεν είναι καλή η κατάσταση. Μπορούσα να πάθω χειρότερα πράγματα» πρόσθεσε ο τραυματισμένος σεφ για το ατύχημα που είχε.

Ο Πέτρος Συρίγος άκουσε τις ευχές των συντελεστών της εκπομπής για ταχεία ανάρρωση και επιστροφή στην παρέα της εκπομπής, όσο το δυνατόν πιο σύντομα.