Τζένιφερ Λόπεζ: Εκθαμβωτική στην πρεμιέρα του «Office Romance» στο ιστορικό θέατρο Egyptian του Λος Άντζελες

Στο ιστορικό θέατρο Egyptian του Λος Άντζελες, πραγματοποιήθηκε η επίσημη πρεμιέρα της ρομαντικής κομεντί «Office Romance», με τους δύο πρωταγωνιστές, Τζένιφερ Λόπεζ (Jennifer Lopez) και Μπρετ Γκόλντσταϊν (Brett Goldstein) να κλέβουν τις εντυπώσεις ποζάροντας χαμογελαστοί στο κόκκινο χαλί.

Σύμφωνα με το Just Jared, η Λόπεζ μαγνήτισε τα βλέμματα με μία δημιουργία υψηλής ραπτικής Atelier Versace από τη συλλογή ‘Ανοιξη/Καλοκαίρι 2024.

Σε σκηνοθεσία του Ολ Πάρκερ (Ol Parker) και σενάριο των Γκόλντσταϊν και Τζο Κέλι (Joe Kelly), η ταινία ακολουθεί την Jackie Cruz (Λόπεζ) μια δυναμική διευθύνουσα σύμβουλο μεγάλης αεροπορικής εταιρείας που ερωτεύεται τον δικηγόρο Daniel Blanchflower (Γκόλντσταϊν) που μόλις έχει προσληφθεί. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «η κρυφή τους σχέση απειλεί να καταστρέψει την καριέρα και των δύο, όταν αποφασίζουν να σταματήσουν να παίζουν με τους κανόνες και να αρχίσουν να ακολουθούν την καρδιά τους».

Στο καστ συμμετέχει ο Έντουαρντ Τζέιμς Όλμος (Edward James Olmos), ο οποίος συνεργάζεται ξανά με τη Λόπεζ 29 χρόνια μετά την ταινία «Selena». Οι δύο ηθοποιοί μοιράστηκαν μια ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή στο κόκκινο χαλί, καθώς αγκαλιάστηκαν θερμά και πόζαραν μαζί στους φωτογράφους.

Το παρών έδωσε ο ‘Ανταμ Σάντλερ (Adam Sandler), συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Τζάκι (Jackie Sandler), η οποία κρατά έναν από τους ρόλους στην ταινία. Το καστ συμπληρώνουν οι Έιμι Σεντάρις (Amy Sedaris), Τζόντι Γουίτακερ (Jodie Whittaker), Μπέτι Γκίλπιν (Betty Gilpin), Τόνι Πλάνα (Tony Plana), Γουίλ Σάσο (Will Sasso), Λίζα Γκίλροϊ (Lisa Gilroy) και Τόνι Χέιλ (Tony Hale).

Την παραγωγή υπογράφουν οι ‘Ααρον Ράιντερ (Aaron Ryder) και ‘Αντριου Σουέτ (Andrew Swett) για λογαριασμό της Ryder Picture Company, μαζί με τους Γκόλντσταϊν και Κέλι ενώ συμμετέχει και η Nuyorican Films των Λόπεζ, Ελέιν Γκόλντσμιθ-Τόμας (Elaine Goldsmith-Thomas) και Μπένι Μεντίνα (Benny Medina).

Σύμφωνα με το Deadline, το «Office Romance» θα είναι διαθέσιμο για streaming στο Netflix από τις 5 Ιουνίου.