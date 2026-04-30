Λάκης Γαβαλάς: Παίζει πιάνο με ψηλοτάκουνα σε ένα χιουμοριστικό βίντεο που έφτιαξε και γίνεται viral

Ο Λάκης Γαβαλάς έχει άφθονο χιούμορ και το αποδεικνύει ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Προ ημερών ο σχεδιαστής δημοσιοποίησε στο TikTok βίντεο, στο οποίο φαίνεται να παίζει πιάνο σε μια αίθουσα. Στο μοντάζ άλλαξε τον ήχο, ώστε το τελικό αποτέλεσμα, να είναι αυτό που είχε εξαρχής σχεδιάσει στο μυαλό του.

Ο Λάκης Γαβαλάς εμφανίζεται στο βίντεο με ψηλοτάκουνα να περπατάει προς το πιάνο. Στη συνέχεια κάθεται και τη στιγμή που αγγίζει τα πλήκτρα, μοντάρει τον ήχο, ώστε το αποτέλεσμα να είναι εντελώς διαφορετικό.

Προ ημερών ο Λάκης Γαβαλάς ανέφερε πως η Άννα Βίσση βρίσκεται στην καλύτερη φάση της καριέρας της. Δεν παρέλειψε όμως να της ασκήσει κριτική για τις αλλαγές συνεργατών, που βρίσκονταν κοντά της για χρόνια. Είπε πως αυτό είναι δικαίωμά της, αλλά για τον ίδιο είναι προκλητικό.

«Τώρα κάνω τα χαρτιά μου για να πάρω σύνταξη. Η κουμπάρα μου, η Αγνή, μαζεύει τα χαρτιά μου για να πάρω 850 ευρώ. Όταν μου το είπε τη ρώτησα “την ημέρα;” και εκείνη μου απάντησε “το τρίμηνο”», αποκάλυψε ακόμα ο Λάκης Γαβαλάς στην ίδια συνέντευξη.

Προ ημερών, ο Λάκης Γαβαλάς σχολίασε με τον δικό του τρόπο, τη σχέση της Μαρίνας Σταυράκη με Τούρκο επιχειρηματία. «Εγώ ήξερα ότι έχει ψεύτικες τσάντες στην Τουρκία, ψεύτικα extension, τέτοια πράγματα, ότι έχει και έρωτες δεν το ήξερα» είπε μεταξύ άλλων.