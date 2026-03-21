Βάνα Μπάρμπα: Δεν ήμουν προετοιμασμένη ούτε για τα κιλά, ούτε για την κατάθλιψη που ήρθαν με την εμμηνόπαυση

«Έβλεπα τον εαυτό μου στον καθρέφτη και έσβηνα τα φώτα», εξομολογήθηκε η γνωστή ηθοποιός
Η Βάνα Μπάρμπα / NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Μία άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε η Βάνα Μπάρμπα και αναφέρθηκε στην περίοδο της εμμηνόπαυσης, ένα ζήτημα που δυσκολεύει όλες τις γυναίκες.

Η γνωστή ηθοποιός ήταν το Σάββατο (21.03.2026) καλεσμένη στην εκπομπή «Ζω καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη και αναφέρθηκε σε αυτή τη φάση της ζωής της και τις σαρωτικές αλλαγές που βίωσε. Όπως εξομολογήθηκε η Βάνα Μπάρμπα σε εκείνη η εμμηνόπαυση διήρκησε 7 χρόνια και της έφερε κιλά αλλά και κατάθλιψη…

«Η εμμηνόπαυση δεν είναι εύκολη περίοδος, δεν είχαμε την απαιτούμενη γνώση. Ούτε εγώ την είχα. Μετά τα 48 – 50 άρχισα να βλέπω τη ζωή μου να αλλάζει. Ξεκινούσε από το σωματικό, είχα τρομερή εφίδρωση, άρχισα να μην έχω όρεξη για το τίποτα, δεν ήθελα να έχω σχέσεις. Και είναι αμαρτία, πραγματικά… Σε μένα διήρκησε 7 χρόνια», είπε αρχικά η Βάνα Μπάρμπα. 

«Μετά γνώρισα έναν εξαιρετικό ενδοκρινολόγο και άλλαξε όλη μου η ζωή…

Υπήρξαν πολύ δύσκολες στιγμές σε αυτή την επταετία. Έβλεπα τον εαυτό μου στον καθρέφτη και έσβηνα τα φώτα. Ήμουν χάλια.

Πήγαινα σε συνεντεύξεις και έλεγα ότι θα βγω με σαγιονάρες. Δεν ήθελα να φτιαχτώ, ήταν η πλήρης εγκατάλειψη», πρόσθεσε στη συνέντευξή της η γνωστή ηθοποιός.

«Δεν ήμουν προετοιμασμένη για καμία από τις αλλαγές που ήρθαν στη ζωή μου με την εμμηνόπαυση. Ούτε για τα κιλά, ούτε για την κατάθλιψη, ούτε για την αποχή από τον ερωτισμό. Έλεγα ότι γι΄ αυτά φταίνε οι απώλειες των ανθρώπων που είχα…», παραδέχτηκε ακόμα.

