Βανέσα Αδαμοπούλου: Οι «θυσίες» των γονιών είναι τεράστια παγίδα, δεν πιστεύω σε αυτό

Για τη μητρότητα, τις επαγγελματικές προτάσεις στις οποίες είπε όχι και το stop που έβαλε για λίγο στην καριέρα της, μίλησε σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα (08.08.2025) στην εκπομπή «Καλοκαιρινό Ραντεβού», η Βανέσα Αδαμοπούλου.

«Με ρωτάνε πού χάθηκα αλλά έκανα πολλά πράγματα τα τελευταία χρόνια. Έγραψα μιούζικαλ στο θέατρο, έγραψα και δυο βιβλία, έγραψα και μια ταινία μικρούς μήκους που βραβεύτηκα και έγραψα και μονόλογο. Έβαλα ένα “στοπ” το 2009, γιατί προσπαθούσα να καταλάβω τι είδους καλλιτέχνης είμαι», είπε αρχικά η Βανέσα Αδαμοπούλου.

Αναφερόμενη στις προτάσεις που έχει δεχτεί για να εμφανιστεί σε νυχτερινά κέντρα, η τραγουδίστρια αποκάλυψε: «Μου γινόντουσαν καλές προτάσεις με πολύ καλά χρήματα, με καλούς τραγουδιστές, αλλά έλεγα όχι. Δεν ήταν το ζητούμενο για εμένα αυτό. Δεν είναι πάντα το ζητούμενο τα χρήματα.

Υπάρχει μια κατηγορία συναδέλφων που τους αρέσει η εξέλιξή μου αλλά και μια κατηγορία ανθρώπων που είναι επιφυλακτικοί, γιατί έχουν στο μυαλό τους κάτι άλλο και αυτό συμβαίνει πάντα».

Τέλος, η Βανέσα Αδαμοπούλου αναφέρθηκε και στον γιο της, τον οποίο έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της, Ιωάννη Παπαζήση, λέγοντας: «Τώρα που μεγαλώνει είναι πολύ καλά, ανυπομονούσα για αυτό.

Οι γονείς οφείλουν να είναι χαρούμενοι και να είναι ολοκληρωμένοι γονείς αλλιώς δεν θα είναι καλοί στο ρόλο αυτό. Οι “θυσίες” των γονιών είναι τεράστια παγίδα, δεν πιστεύω σε αυτό. Μιλάμε στο παιδί. Όταν προκύπτει μια νέα σχέση μιλάω με το παιδί μου για αυτό».