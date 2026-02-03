Συμβαίνει τώρα:
Βασιλική Ανδρίτσου για την ταινία «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή»: Με δυσκόλεψαν πολύ τα γυρίσματα

«Στον κόσμο αρέσει πάρα πολύ η ταινία και μου λένε πολύ συχνά ότι είναι διαφορετικό από το σίριαλ» λέει η ηθοποιός
Βασιλική Ανδρίτσου
Βασιλική Ανδρίτσου / NDP PHOTO

«Η κοινωνία μας δεν έχει εξελιχθεί καθόλου στον τομέα των σχολίων, ειδικά απέναντι στις γυναίκες» λέει η Βασιλική Ανδρίτσου.

Η Βασιλική Ανδρίτσου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno», όπου μίλησε, μεταξύ άλλων, για την ταινία «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή».

«Στον κόσμο αρέσει πάρα πολύ η ταινία και μου λένε πολύ συχνά ότι είναι διαφορετικό από το σίριαλ, κάτι που με ανακουφίζει», είπε αρχικά η Βασιλική Ανδρίτσου.

Η Βασιλική Ανδρίτσου είπε στη συνέχεια: «Ο Αλέξανδρος Ρήγας έκανε ένα βήμα παραπέρα και ουσιαστικά πήρε ένα δύσκολο θέμα που τότε το είχε περάσει με αυτόν τον τρόπο και το έκανε λίγο πιο σύγχρονο. Με δυσκόλεψαν πολύ τα γυρίσματα, λόγω πάρα πολλών ωρών, λόγω απαιτητικών γυρισμάτων, λόγω έντονων σκηνών».

Κλείνοντας, η Βασιλική Ανδρίτσου ανέφερε: «Η κοινωνία μας δεν έχει εξελιχθεί καθόλου στον τομέα των σχολίων, ειδικά απέναντι στις γυναίκες».

