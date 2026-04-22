Βασίλης Μηλιώνης: Δεν θα συγχωρούσα την απιστία, δεν έχει επιστροφή, μου έχει συμβεί να με απατήσουν

Ο Βασίλης Μηλιώνης βρέθηκε στο στούντιο της εκπομπής «The 2night Show» και μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τη φιλοσοφία της ζωής του, αλλά και για τις επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές που τον έκαναν ευρύτερα γνωστό. Σε προσωπικό επίπεδο τόνισε ότι δεν θα συγχωρούσε την απιστία. Όπως είπε, πρόκειται για ένα δρόμο δίχως επιστροφή. Στο ξεκίνημα της συνέντευξης, ρωτήθηκε για τη δουλειά του.

Μιλώντας για τη σειρά «Μπαμπά, σ’ αγαπώ», ο Βασίλης Μηλιώνης δήλωσε στην εκπομπή «The 2night Show» πως: «Δύσκολη πίστα το να παίζεις τον μπαμπά αλλά ταυτόχρονα ευχάριστη. Είναι αυτά τα τρία φανταστικά παιδιά, τα οποία δημιουργούν μια τέλεια συνθήκη, που τα πάντα μπορούν να ανθίσουν. Τα παιδιά έχουν μια άσβεστη τρυφερότητα, μια αγάπη άνευ όρων, την οποία όσο περνάει ο καιρός, καταλαβαίνεις όλο και πιο πολύ στο πετσί σου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νιώθεις ακόμη τη διαφορά του πρώτου καιρού των γυρισμάτων με τώρα, που κοντεύουμε να τελειώσουμε την πρώτη σεζόν, που ξαφνικά οι αγκαλιές τους πυκνώνουν, νιώθεις μια άλλη ενέργεια. Αυτό είναι συγκινητικό, έχει και μια διαδρομή ωραία που εμείς οι ενήλικες άνθρωποι την ξεχνάμε την τρυφερότητα. Εμείς είμαστε τυχεροί στη σειρά, γιατί μας τη θυμίζουν συνεχώς».

Συμπλήρωσε, μάλιστα ότι «Και οι τρεις μπαμπάδες δεχόμαστε πολλά μηνύματα με συγκινητικό περιεχόμενο. Εγώ προσωπικά εξεπλάγην όταν παίχτηκαν τα πρώτα επεισόδια και έρχονταν τέτοια μηνύματα στο Instagram. Θυμάμαι έναν άνθρωπο, ο οποίος μου έστειλε ένα μήνυμα και κάπως συγκινήθηκε στη σκηνή που έφερνε ένα τοστ το παιδί στον πατέρα. Πόσο όχι αυτονόητη πράξη είναι αυτή για το περιβάλλον και την κοινωνία που μεγαλώνουμε; Για την κοινωνία που θέλει τον μπαμπά να παρέχει, να είναι εκεί βράχος, να μην επιτρέπει ενδεχομένως συναισθηματισμούς να τον καταβάλλουν. Αυτό έκανε εντύπωση σε αυτόν τον άνθρωπο και τον συγκίνησε. Μου φαίνεται τρελό».

Επιπλέον, ο Βασίλης Μηλιώνης υπογράμμισε ότι «Το σημαντικό που θίγει η σειρά είναι πως ένα παιδί για να μεγαλώσει χρειάζεται αγάπη. Ο τρόπος που το προσεγγίζουν οι συντελεστές αυτό το πράγμα, το περιέχει πολύ. Κάπως νιώθουμε και με έναν τρόπο υπεύθυνοι, ώστε να επαναπροσδιοριστεί κάπως ο όρος πατρότητα. Είναι ένας όρος ο οποίος έχει και παρεξηγηθεί και αδικηθεί… Είμαστε εκεί και είναι σημαντικό για όλους να μπορούμε να δώσουμε μια εκδοχή των πραγμάτων με γνώμονα την ευαισθησία και την αγάπη που μπορεί να διέπει και την σχέση του πατέρα με το παιδί».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφερόμενος στο «Porto Leone», ο Βασίλης Μηλιώνης σημείωσε ότι «Στο τέλος του ρόλου μου με αυτοκτόνησαν. Δε συνδέεται με το ότι έπαιξα στο “Μπαμπά, σ’ αγαπώ”. Ήταν κάτι που ήταν συμφωνημένο. Ήξερα από την αρχή ότι θα ισχύει αυτό το πράγμα. Ήταν πολύ ωραία στη σειρά, ρομαντικό. Άλλη φύση, εποχής. Όταν εμείς οι ηθοποιοί μεταπηδούμε από εποχή σε εποχή, κάπως τη νιώθεις τη διαφορά. Οι δυο σειρές είναι τελείως διαφορετικά υλικά και εγώ είμαι πολύ χαρούμενος γιατί μέσα σε μια σεζόν αυτά έτυχε να συμπέσουν στην τηλεόραση».

Επιπλέον, ο γνωστός ηθοποιός ανέφερε πως «Γκρινιάζω συνέχεια για ασήμαντους λόγους. Επειδή μπορεί να χυθεί ο καφές και να μου πάει λάθος όλη η μέρα. Αυτό είναι πρόβλημα, καταλαβαίνω ότι πρέπει να το σταματήσω. Το προσπαθώ, είναι μια δουλειά αυτό… Δε θα συγχωρούσα την απιστία, δεν έχει επιστροφή. Μου έχει συμβεί να με απατήσουν» είπε ο ηθοποιός.