Βασίλης Θωμόπουλος: «Φυσικά και μπορεί να επιστρέψει ο Πέτρος Φιλιππίδης στο θέατρο»

Τόσο στην φημολογούμενη θεατρική επιστροφή του πρώην συνεργάτη του, Πέτρου Φιλιππίδη, όσο και στην ενασχόληση που είχε στο παρελθόν με την πολιτική διαφήμιση αναφέρθηκε ο Βασίλης Θωμόπουλος.

Ο γνωστός σκηνοθέτης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» και τον δημοσιογράφο Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα, το μεσημέρι της Κυριακής (08.02.2026), στον Alpha. Μεταξύ άλλων, ο Βασίλης Θωμόπουλος είπε ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης μπορεί να επιστρέψει στο θέατρο αν το θέλει.

«Το πιο δύσκολο από το “Πενήντα πενήντα” είναι ο Σάκης Μπουλάς, που έχει φύγει από τη ζωή. Οι άλλες ιστορίες θα ήταν καλό να μην είχαν συμβεί», εξομολογήθηκε, αρχικά, ο γνωστός σκηνοθέτης.

«Φυσικά και μπορεί να επιστρέψει ο Πέτρος Φιλιππίδης στο θέατρο, γιατί να μην μπορεί; Είναι δική του διάθεση, τι θέλει να κάνει και μετά ο κόσμος θα δούμε αν θα το δεχτεί ή αν θα αντιδράσει. Ο Κώστας Βουτσάς έλεγε ότι στο θέατρο δεν πας, το θέατρο σε φωνάζει», ανέφερε ακόμα.

«Έχω δουλέψει στη διαφήμιση για πολιτικά κόμματα. Και για τα δύο άκρα, μπορώ να σας πω μάλιστα και την ίδια χρονιά. Δηλαδή την ίδια χρονιά έχω κάνει το ακραίο αριστερά και το ακραίο δεξιά», πρόσθεσε, εν συνεχεία, Βασίλης Θωμόπουλος στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη στον Alpha.