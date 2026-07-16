Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Νίκος Μακρόπουλος: Η απονομή για το πλατινένιο «Σε σένα μιλάω»

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Νίκος Μακρόπουλος παρέλαβε και διαμαντένιο δίσκο (diamond single) για το «Έχω έρωτα μαζί σου»
Ο Νίκος Μαρκόπουλος
Ο Νίκος Μαρκόπουλος
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ξεχωριστή ήταν η βραδιά της Τρίτης (24.07.2026) για τον Νίκο Μακρόπουλο, μιας και έγινε πλατινένιος ο δίσκος του «Σε σένα μιλάω».

Σε μία ξεχωριστή βραδιά που πραγματοποιήθηκε έγινε η απονομή του πλατινένιου δίσκου στον Νίκο Μακρόπουλο για το νέο του album που κυκλοφορεί από τη Sonar Music.

Η σημαντική αυτή διάκριση, επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης και αγάπης που έχει χτίσει ο Νίκος Μακρόπουλος με το κοινό του.

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν πολλοί φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι της μουσικής, του αθλητισμού, της πολιτικής, εκπρόσωποι των ραδιοφώνων και των ΜΜΕ οι οποίοι τίμησαν τον αγαπημένο καλλιτέχνη.

nikos makropoulos
Ο Νίκος Μακρόπουλος και ο Βασίλης Δήμας
Ο Νίκος Μακρόπουλος και ο Γιώργος Σαμπάνης
Ο Νίκος Μακρόπουλος και ο Γιώργος Σαμπάνης

nikos makropoulos

nikos makropoulos

nikos makropoulos  nikos makropoulos 

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Νίκος Μακρόπουλος παρέλαβε και διαμαντένιο δίσκο (diamond single) για το «Έχω έρωτα μαζί σου».

nikos makropoulos

Ο Νίκος Μακρόπουλος ευχαρίστησε όλους τους δημιουργούς και συνεργάτες του δίσκου, καθώς και το κοινό που αγκάλιασε το «Σε σένα μιλάω» από την πρώτη στιγμή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
335
66
64
56
55
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo