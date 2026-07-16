Νίκος Μακρόπουλος: Η απονομή για το πλατινένιο «Σε σένα μιλάω»

Ξεχωριστή ήταν η βραδιά της Τρίτης (24.07.2026) για τον Νίκο Μακρόπουλο, μιας και έγινε πλατινένιος ο δίσκος του «Σε σένα μιλάω».

Σε μία ξεχωριστή βραδιά που πραγματοποιήθηκε έγινε η απονομή του πλατινένιου δίσκου στον Νίκο Μακρόπουλο για το νέο του album που κυκλοφορεί από τη Sonar Music.

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Η σημαντική αυτή διάκριση, επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης και αγάπης που έχει χτίσει ο Νίκος Μακρόπουλος με το κοινό του.

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν πολλοί φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι της μουσικής, του αθλητισμού, της πολιτικής, εκπρόσωποι των ραδιοφώνων και των ΜΜΕ οι οποίοι τίμησαν τον αγαπημένο καλλιτέχνη.

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Αξίζει να σημειωθεί πως ο Νίκος Μακρόπουλος παρέλαβε και διαμαντένιο δίσκο (diamond single) για το «Έχω έρωτα μαζί σου».

Ο Νίκος Μακρόπουλος ευχαρίστησε όλους τους δημιουργούς και συνεργάτες του δίσκου, καθώς και το κοινό που αγκάλιασε το «Σε σένα μιλάω» από την πρώτη στιγμή.