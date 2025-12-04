Βικτώρια Χαλκίτη: «Είμαι σε σοκ για την καταδίκη του Andy Nicolas για βιασμό, μόλις είχε παντρευτεί και είχε κάνει παιδί»

«Eίμαι πολύ σοκαρισμένη γι’ αυτό το θέμα. Με τον Andy Nicolas είχαμε μια καθαρά επαγγελματική σχέση αλλά είμαι σοκαρισμένη πραγματικά», δήλωσε η Βικτώρια Χαλκίτη για τον τραγουδιστής της Eurovision που καταδικάστηκε για βιασμό.

Η τραγουδίστρια εξέφρασε δημοσίως την έκπληξη της μιλώντας στο μεσημέρι της Πέμπτης (04.12.2025) στην εκπομπή «Το ‘χουμε» στον ΣΚΑΪ. Η Βικτώρια Χαλκίτη αναφέρθηκε στον Andy Nicolas που καταδικάστηκε για τον βιασμό Νορβηγής τουρίστριας στην Ρόδο το 2017.

«Ευγενέστατος, μια χαρά, φιλικός. Κάναμε τη δουλειά μας, παρέα, όλα εντάξει. Είμαι με το στόμα ανοιχτό, δεν ξέρω. Σε σοκ, γιατί δεν το περίμενα αυτό από αυτόν τον άνθρωπο που μόλις είχε παντρευτεί και είχε κάνει παιδί», δήλωσε ακόμα η γνωστή τραγουδίστρια.

«Αν έχει γίνει όντως, που έχει εκδικαστεί το θέμα… να μην παραλείπουμε τι πέρασε το κορίτσι αυτό. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να περάσει ένας άνθρωπος. Αν ισχύει, γιατί δεν είμαι δικαστής ούτε ξέρω, εννοείται πως είμαι με το κορίτσι αυτό», πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Βικτώρια Χαλκίτη στον ΣΚΑΪ.

Σημειώνεται ότι ο τραγουδιστής που προσπάθησε να εκπροσωπήσει πέρσι την Ελλάδα στον διαγωνισμό της Eurovision, είναι ένας από τους δύο άντρες που καταδικάστηκαν για τον ομαδικό βιασμό Νορβηγίδας τουρίστριας στη Ρόδο.

«Βγαίνω με το πρόσωπό μου για να δείξω ότι είμαι αθώος. Η πρώτη της ερώτηση ήταν πόσο πληρώνει να… για να πεις τα τραγούδια που κάνουν επιτυχία και πολύ γρήγορα η κουβέντα πήγε στο ερωτικό κι εγώ της είπα ότι μου έχει πει κι ο συγκατηγορούμενος, ότι μίλα της λίγο γιατί έχουμε κανονίσει να φύγουμε μαζί. Εγώ δεν είχα κανένα σκοπό να κάνω τίποτα, είχα σκοπό να πάω σπίτι στη πρώην σύζυγό μου και μου πρότεινε… Είδα ότι είχε ενδιαφέρον και της λέω κι εν ολίγοις προτάθηκε να φύγουμε κι οι τρεις μαζί και λέω εγώ στον συγκατηγορούμενό μου “δεν μου έχει ξανατύχει ποτέ, εσένα;” και μου είπε “όχι, ούτε εμένα, θες να το δοκιμάσουμε;”», είχε αναφέρει.