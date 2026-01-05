Βίκυ Καγιά: Τα καλύτερα δώρα που πήρα φέτος ήταν τα φιλιά και οι αγκαλιές από τα παιδιά μου και τον άντρα μου

Για τις όμορφες στιγμές που πέρασε τα Χριστούγεννα με τα μέλη της οικογένειάς της μίλησε η Βίκυ Καγιά, τονίζοντας ότι θέλει το 2026 να είναι μία χρονιά αφθονίας για όλους.

Η γνωστή παρουσιάστρια και μοντέλο έδωσε δηλώσεις στην «Super Κατερίνα» και στη Βίκυ Δέτσικα το πρωί της Δευτέρας (05.01.2026), υπογραμμίζοντας ότι τα καλύτερα δώρα που πήρε στις γιορτές η Βίκυ Καγιά ήταν τα φιλιά και οι αγκαλιάς από τα παιδιά και τον σύζυγό της, Ηλία Κρασσά.

«Θέλω για τη νέα χρονιά να ευχηθώ μόνο αφθονία. Συναισθημάτων, αγάπης, πραγμάτων, καταστάσεων, χρημάτων. Ό,τι αφθονία θέλει ο καθένας στη ζωή του να φέρει», δήλωσε αρχικά η Βίκυ Καγιά.

«Εξυπακούεται ότι γράψαμε γράμμα στον Άγιο Βασίλη. Τα παιδιά το έγραψαν μόνα τους γιατί πλέον μπορούν και γράφουν. Πριν από δύο χρόνια τα έγραφα εγώ και είναι μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές που μπορεί να βιώσει μια μαμά», δήλωσε ακόμα.

«Τα καλύτερα δώρα που πήρα φέτος ήταν τα φιλιά και οι αγκαλιές από τα παιδιά μου και τον άντρα μου. Είναι ό,τι πιο πολύτιμο για εμένα. Περάσαμε μια δύσκολη συναισθηματικά χρονιά, με διάφορα θέματα οικογενειακά υγείας, σε πολύ στενούς ανθρώπους που αγαπάμε, οπότε οι αγκαλιές, τα φιλιά και η υγεία είναι το μόνο πράγμα που θέλω για φέτος», εξομολογήθηκε στη συνέχεια η Βίκυ Καγιά.