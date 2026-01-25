Βίκυ Καρατζόγλου: «Όταν δημιουργήθηκε το Μetoo μπορέσαμε και κάναμε την κουβέντα αυτή με την κόρη μου»

Η τραγουδίστρια Βίκυ Καρατζόγλου έδωσε μία νέα συνέντευξη και μίλησε για την 16χρονη κόρη της και τα όσα της έχει διδάξει για να τη «θωρακίσει» από κάθε είδος παρενόχληση.

Όπως ανέφερε η Βίκυ Καρατζόγλου στην εκπομπή «Μαμά-δες» το Σάββατο (24.01.2026) με αφορμή το κίνημα Μetoo έκανε μία ουσιαστική και ειλικρινή κουβέντα με την κόρη της σχετικά με τα όρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όταν δημιουργήθηκε όλο αυτό το πράγμα, το Μetoo, και όλες αυτές οι γυναίκες που βγήκαν και μίλησαν, μπορέσαμε και κάναμε την κουβέντα αυτή με την κόρη μου. Ήταν ευκαιρία. Φυσικά και της είχα μιλήσει, της είχαμε μιλήσει και οι δυο, αλλά ήταν ευκαιρία να καθίσουμε πάλι κάτω να βάλουμε τα πράγματα κάτω και να εξηγήσουμε στο παιδί ότι το σώμα είναι δικό σου, η επιλογή είναι δική σου, ότι το “όχι” είναι “όχι” και το “ναι” είναι “ναι”» δήλωσε, αρχικά, η γνωστή ερμηνεύτρια.

«Είναι αυτονόητα πράγματα σε μας, δεν είναι όμως αυτονόητα σε ένα παιδί. Της το έχουμε περάσει και το ‘χει καταλάβει. Δηλαδή το όριο είναι πεντακάθαρο στο μυαλό της, όχι μόνο της σεξουαλικής παρενόχλησης αλλά και της προσβολής ή της υποτίμησης», τόνισε ακόμα.

«Δηλαδή έτυχε κάποια στιγμή να έχει σχέση με ένα αγόρι, να της πει κάτι που εκείνη την ώρα προσβλήθηκε χωρίς να είναι πολύ σημαντικό γι’ αυτόν. Δεν το θεώρησε αυτός ότι ήταν κάτι τόσο σημαντικό και βαρύ, αυτή όμως δε δέχθηκε μύγα στο σπαθί της. Με τη μία το σταμάτησε και το έκοψε, έβαλε τα όρια της», περιέγραψε, εν συνεχεία, η Βίκυ Καρατζόγλου στη τηλεοπτική της εμφάνιση στην ΕΡΤ.