Βίκυ Σταυροπούλου για την προσωπική της ζωή: «Εγώ γιορτάζω κάθε μέρα τον Άγιο Βαλεντίνο»

«Ανανεωμένη, όχι ερωτευμένη» απάντησε η Βίκυ Σταυροπούλου για την προσωπική ζωή της.

Στο κόκκινο χαλί των Cyprus Eating Awards στην Κύπρο συνάντησε την Βίκυ Σταυροπούλου η κάμερα του Sigma Tv, χθες (03.02.2026).

Η γνωστή ηθοποιός ρωτήθηκε για την κόρη της, Δανάη Μπάρκα αλλά και για την προσωπική ζωή της, ύστερα από την αποκάλυψη που έκανε για εκείνη ο Γιώργος Λιάγκας.

«Δεν είμαι άνθρωπος που θέλω να με ακούει το παιδί μου ή να του δίνω συμβουλές. Θέλω να είμαι ένα φωτεινό παράδειγμα για εκείνη και μόνο έτσι νομίζω καλυτερεύουν τα παιδιά μας.

Γιατί το να τους λέμε και να τους κουνάμε το χέρι δεν είναι αποτελεσματικό. Εκείνη μου κάνει φυσικά κριτική και είναι και αυστηρή στην κριτική της και επειδή εμπιστεύομαι πάρα πολύ τη θεατρική της αντίληψη, την ακούω κιόλας», είπε αρχικά.

«Εγώ γιορτάζω κάθε μέρα τον Άγιο Βαλεντίνο. Δεν πρέπει να βλέπεις εκπομπές που λένε τέτοια πράγματα. Εσύ πώς με βλέπεις βρε πουλάκι μου; Ανανεωμένη, όχι ερωτευμένη» απάντησε η Βίκυ Σταυροπούλου για την προσωπική ζωή της.

