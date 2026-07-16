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Ζέτα Μακρυπούλια: Βίντεο από την παράσταση «Ειρήνη» στην Επίδαυρο, με κορδέλα «Miss Universe»

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στη σελίδα της παράστασης στο Instagram, παίρνουμε μία γεύση για το τι θα δούμε στην Επίδαυρο
Η Ζέτα Μακρυπούλια
Η Ζέτα Μακρυπούλια / Instagram
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Λίγες ημέρες μείνανε πριν το ντεμπούτο Ζέτας Μακρυπούλιας στην Επίδαυρο. Η αντίστροφη μέτρηση για την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της «Ειρήνης» του Αριστοφάνη στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου έχει ξεκινήσει.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στη σελίδα της παράστασης στο Instagram, παίρνουμε μία γεύση για το τι θα δούμε στην Επίδαυρο ενώ ανάμεσα στα πρόσωπα που ξεχωρίζουν βρίσκεται και η Ζέτα Μακρυπούλια.

Η νέα ανάγνωση της αριστοφανικής κωμωδίας φέρει την υπογραφή του Νίκου Καραθάνου στη σκηνοθεσία, ενώ ο Φοίβος Δεληβοριάς έχει αναλάβει τη διασκευή, το πρωτότυπο κείμενο, τη μουσική και τα τραγούδια.

Μαζί με τη Ζέτα Μακρυπούλια θα βρίσκονται, μεταξύ άλλων, ο ίδιος ο Φοίβος Δεληβοριάς, ο Θανάσης Αλευράς, η Έμιλυ Κολιανδρή, η Γαλήνη Χατζηπασχάλη και ένας πολυπρόσωπος θίασος που υπόσχεται μια ξεχωριστή θεατρική εμπειρία.

Η «Ειρήνη» θα παρουσιαστεί στις 24 και 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, πριν ξεκινήσει την καλοκαιρινή περιοδεία της. Πρόκειται για μια σύγχρονη προσέγγιση του διαχρονικού έργου του Αριστοφάνη, που αξιοποιεί το χιούμορ, τη μουσική και τον συμβολισμό, αναδεικνύοντας το διαχρονικό μήνυμα της ειρήνης απέναντι στη βία και τον παραλογισμό του πολέμου.

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