Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Ο Ντόναλντ Τραμπ και ό,τι συμβολίζει είναι ένα επικίνδυνο πολιτικό μόρφωμα»

«Όλα αυτά πολύ επικίνδυνα, όταν ξέρεις ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αποφασίζει μόνος του για την τύχη του κόσμου, χωρίς την έγκριση του Κονγκρέσου», σχολίασε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης.

Για όλα όσα φέρει το έργο στο οποίο πρωταγωνιστεί αυτό το καλοκαίρι καθώς και για την εικόνα της σημερινής κοινωνίας, με το πλήθος εστιών πολέμου ανά την υφήλιο, μίλησε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης στο ένθετο Enjoy και τη δημοσιογράφο Μαρία Ανδρέου αυτή την εβδομάδα. Από τις αναφορές του δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι αναφορές στον Ντόναλντ Τραμπ αλλά και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεγάλο μάθημα ζωής ο “Θάνατος του εμποράκου”…

Κοιτάξτε, τα λεφτά δεν λύνουν τα προβλήματα. Και χωρίς πολλά λεφτά μια οικογένεια μπορεί να είναι χαρούμενη. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ύλη, δόξα, μεγαλεία. Ο άνθρωπος είναι γνώση, ποίηση, ανθρωπιά.

Ευτυχώς ο καλός και απλός γείτονας του Λόμαν συμβολίζει όλα αυτά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πως σας φαίνεται η ανθρωπότητα σήμερα; Πως βλέπετε όλες αυτές τις εστίες πολέμου ανά την υφήλιο;

Πάμε από το κακό στο χειρότερο. Το καπιταλιστικό σύστημα αγριεύει. Για να πουλήσει όπλα η πολεμική βιομηχανία συντηρούν πολέμους ή ανάβουν νέες φωτιές. Δεν βλέπετε τι είπαν στο ΝΑTO; Κάθε χώρα υποχρεώθηκε να δώσει και άλλα, πιο αυξημένα από πριν, οικονομικά κονδύλια για την άμυνα, εις βάρος της υγείας, της παιδείας. Ο Τραμπ και ό,τι συμβολίζει είναι ένα επικίνδυνο πολιτικό μόρφωμα. Πολιτεύεται όχι ως πολιτικός, ως ηγέτης με όραμα για τις νέες γενιές, αλλά ως έμπορος. Βλέπει τα άλλα κράτη σαν επιχειρήσεις, τους άλλους ηγέτες σαν πιόνια του. Το επίπεδο των πολιτικών έχει απαξιωθεί.

Και είναι όλα αυτά πολύ επικίνδυνα, όταν ξέρεις ότι ο Τραμπ αποφασίζει μόνος του για την τύχη του κόσμου, χωρίς την έγκριση του Κονγκρέσου. Είδαμε και πρόσφατα πως αποφάσισε αιφνιδιαστικά το χτύπημα στο πυρηνικό εργοστάσιο του Ιράν, είναι ο καουμπόης του πλανήτη. Και αυτό είναι ναρκισσιστικό και παρανοϊκό. Βέβαια, αν σκεφτείτε ποιοι ηγέτες και ποιες χώρες έχουν πυρηνικά όπλα σήμερα, από το Ισραήλ μέχρι τη Ρωσία, τη βόρεια Κορέα, τις ΗΠΑ, την Κίνα, το τοπίο γίνεται πιο ανατριχιαστικό.

Δεν βλέπετε πως λειτουργεί το Ισραήλ στη Γάζα, στην Παλαιστίνη; Βάζει κάποιος φρένο στον Νετανιάχου; Δρα σαν δικτάτορας σε όλη τη Μέση Ανατολή. Η Μέση Ανατολή είναι σαν δική του επιχείρηση. Ο κόσμος αλλάζει, αλλά αλλάζει προς το χειρότερο.