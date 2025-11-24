Βρισηίδα Ανδριώτου: Άκουγα να λένε πίσω από τις κάμερες «η χωριάτα από τη Θεσσαλονίκη έφτασε ως εδώ»

Η Βρισηίδα Ανδριώτου παραχώρησε συνέντευξη στο «Truth Rullete» στο κανάλι PSI του YouTube και μίλησε για τη συμμετοχή της στο «My Style Rocks» αλλά και τους στόχους που βάζει. Η influencer που πρόσφατα είχε αποκαλύψει πως κάνει τρεις δουλειές για να τα βγάλει πέρα, αποκάλυψε εντάσεις και επεισόδια στα παρασκήνια της τηλεοπτικής εκπομπής. Δεν θέλησε να αναφερθεί στην εμπλοκή του ονόματός της στη «μαφία των καζίνο» και στα χρήματα που έχασε.

Ξεκινώντας, περιέγραψε ένα περιστατικό που της άφησε την εντύπωση ότι η διαδικασία βαθμολόγησης στο «My Style Rocks» δεν λειτουργούσε πάντα όπως έπρεπε. «Είχα καθίσει για αστείο στη θέση των κριτών και είδα έναν από αυτούς να σημειώνει τις βαθμολογίες μου, ώστε την Παρασκευή να μου βάλει τόσους βαθμούς όσους χρειάζονταν για να μη βγω νικήτρια εβδομάδας», ανέφερε η Βρισηίδα Ανδριώτου.

Στη συνέχεια μίλησε για την ατμόσφαιρα ανάμεσα στις συμπαίκτριές της, τονίζοντας ότι η πίεση δεν μειώθηκε ούτε όσο πλησίαζε προς το τέλος του παιχνιδιού. «Ακόμη και στον ημιτελικό, έζησα έντονο bullying. Άκουγα να λένε πίσω από τις κάμερες “η χωριάτα από τη Θεσσαλονίκη έφτασε ως εδώ”».

Ένα από τα σημεία που ξεχώρισαν στη συνέντευξη ήταν και η αναφορά σε ένα επεισόδιο έντασης. Σύμφωνα με την ίδια: «Μία παίκτρια πήγε να με χαστουκίσει επειδή φόρεσα outfit που ήθελε να παρουσιάσει την επόμενη εβδομάδα. Με ρώτησε “πού το βρήκες αυτό το φόρεμα;” κι εγώ της απάντησα “όπου θέλω το βρήκα”.

Τη στιγμή που σήκωσε το χέρι της μπήκε η υπεύθυνη, τη σταμάτησε και της είπε “έλα εδώ που θα χτυπήσεις διαγωνιζόμενη”, βγάζοντάς την έξω». Η Βρισηίδα ανέφερε ότι είχε επιλέξει να μην αναφερθεί δημόσια σε αυτά τα περιστατικά όσο βρισκόταν το παιχνίδι στον αέρα. «Δεν τα είπα ποτέ στην τηλεόραση», σημείωσε, εξηγώντας ότι τώρα ήταν η στιγμή που θέλησε να μιλήσει.

Τις τελευταίες μέρες, το όνομα της Βρισηίδας Ανδριώτου βρέθηκε στο επίκεντρο, μετά τις καταγγελίες που έκανε ο Σπύρος Μαρτίκας, για την εγκληματική οργάνωση που έταζε επενδύσεις και παγίδευε ανυποψίαστους πολίτες.

Όπως είχε αποκαλύψει το newsit.gr, στην παράγραφο της δικογραφίας που ξεδιπλώνεται η δράση της εγκληματικής οργάνωσης, που έταζε επενδύσεις και κέρδιζε χρήματα, η Βρισηίδα Ανδριώτου αναφέρεται ως θύμα μαζί με τον τότε σύντροφο της. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται μεταξύ άλλων οι δράστες έχουν διαπράξει« Απάτη σε βάρος του Μαρτίκα και της Ανδριώτου» ενω αναφέρεται και η «ληστεία σε βάρος του Μαρτίκα».