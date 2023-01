Η… κόντρα του Χιου Τζάκμαν (Hugh Jackman) με τον Ράιαν Ρέινολντς (Ryan Reynolds) κορυφώνεται, καθώς ο Αυστραλιανός ηθοποιός παρακάλεσε την Ακαδημία να μην συμπεριλάβει τον «Deadpool» στις φετινές υποψηφιότητες των Όσκαρ στην κατηγορία Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού.

Οι δύο ηθοποιοί έχουν μια απολαυστική ψεύτικη κόντρα, όπου εκφράζουν ο ένας την αγάπη του για τον άλλον μέσα από πειράγματα, φάρσες και κράξιμο στα social media. Τώρα, ο Χιου Τζάκμαν κατάφερε να την πάει ένα βήμα παραπέρα, «παρακαλώντας» την Ακαδημία να μην συμπεριλάβει τον Ράιαν Ρέινολντς στις τελικές φετινές υποψηφιότητες των Όσκαρ, στην κατηγορία Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού, για το κομμάτι «Good Afternoon» που έπαιξε στην ταινία «Spirited».

Το τραγούδι της ταινίας του Ράιαν Ρέινολντς με τον Γουίλ Φέρελ συμπεριλήφθηκε στη shortlist της κατηγορίας Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού, δηλαδή στους 15 «φιναλίστ» μεταξύ 81 συμμετεχόντων συνολικά. Στο τέλος, η Ακαδημία θα διαλέξει τα 5 τραγούδια που θα είναι υποψήφια για το Όσκαρ 2023.

Αλλά ο Χιου Τζάκμαν «παρακαλεί» την Ακαδημία να μην συμπεριλάβει τον Ράιαν Ρέινολντς στις υποψηφιότητες, καθώς «αυτό σημαίνει ότι όλο το 2023 θα μου είναι ανυπόφορο» και ότι «θα πρέπει να τον αντέξω για όσο γυρνάμε το καινούριο Deadpool. Πιστέψτε με, δεν θα τα καταφέρω», λέει στο βίντεο που ανέβασε στο Twitter.

Μάλιστα, λέει τα καλύτερα λόγια για την ταινία Spirited αλλά δεν θέλει καθόλου την υποψηφιότητα του Ράιαν Ρέινολντς, μόνο και μόνο για να μην τον «πρήξει». Άλλωστε, ο Ράιαν Ρέινολντς δεν ήταν ποτέ ξανά υποψήφιος για Όσκαρ. Όμως, ο Χιου Τζάκμαν έχει μια υποψηφιότητα το 2013, στην κατηγορία Καλύτερου Ηθοποιού κιόλας, για την ερμηνεία του στην ταινία Les Misérables.

Ποιος ξέρει τι πείραγμα έχει να πέσει αν και ο Ράιαν Ρέινολντς καταφέρει να λάβει με τη σειρά του μια υποψηφιότητα για Όσκαρ. Φυσικά, ο ίδιος απάντησε στον Χιου Τζάκμαν λέγοντας πως: «Διαφωνώ. Τόσο εγώ όσο και ο Γουίλ και τα deepfakes που χορέψαμε στην ταινία, θα θέλαμε να το επαναλάβουμε στα φετινά Όσκαρ».

Disagree. I think the deepfakes that sung and danced for Will and I would love to perform at the Oscars. https://t.co/tjI8NwfdKc