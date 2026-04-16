Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Μια δύσκολη μέρα για το Happy Day» – Χωρίς την Τίνα Μεσσαροπούλου στην ομάδα

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή στη σημερινή έναρξη της εκπομπής της (16.04.2026) αναφερόμενη στην απουσία της Τίνας Μεσσαροπούλου, έστειλε τις ευχές της να ξεπεράσει σύντομα το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Γιώργος Μυλωνάκης.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, τονίζοντας ότι η σύζυγός του, Τίνα Μεσσαροπούλου είναι εδώ και χρόνια μέλος της εκπομπής της, αποτελεί στενή φίλη και συνεργάτιδά της.

«Καλημέρα, είμαστε εδώ μαζί σας. Μία δύσκολη μέρα για το Happy Day… και για μας, γιατί ένα απ’ τα μέλη της ομάδας μας δεν είναι σήμερα μαζί μας. Η Τίνα μας. Καλημέρα Όλγα, καλημέρα Κώστα, καλημέρα Δημήτρη. Έχετε σίγουρα διαβάσει στα sites, έχετε δει στις ειδήσεις, για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ένας πολύ δικός της άνθρωπος, ο σύζυγός της ο Γιώργος Μυλωνάκης, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ. Δίνει μια πολύ σοβαρή μάχη για τη ζωή του, και η Τίνα μας είναι εκεί που θα ‘πρεπε να είναι, στο πλευρό του», είπε αρχικά η παρουσιάστρια του Alpha.

Και πρόσθεσε: «Από τη δική μας πλευρά, θέλω να σας πω ότι είμαστε απ’ το πρώτο λεπτό κοντά της, και συναισθηματικά και ουσιαστικά και πνευματικά, και σήμερα που είμαστε εδώ μας λείπει, και θέλουμε απλά να της στείλουμε όλες τις ευχές μας για ταχεία ανάρρωση του συζύγου της. Να ευχηθούμε στην ίδια καλή δύναμη, γιατί και εκείνη περνάει πολύ δύσκολες ώρες. Χθες ήμασταν εδώ το πρωί, την ώρα της εκπομπής, όταν ξαφνικά χτύπησε το τηλέφωνό της, έφυγε άρον-άρον, δεν είχαμε καταλάβει ακριβώς τι συμβαίνει, μάλιστα προσπαθήσαμε να μη φανεί η απουσία της από την εκπομπή στην αρχή, δίνοντας πιο κοντινά πλάνα μέχρι να καταλάβουμε τι έχει συμβεί. Ήμασταν μαζί της, στο πλευρό της, στον Ευαγγελισμό. Δε θέλω να μπω σε καμία λεπτομέρεια για την κατάσταση υγείας του Γιώργου, γιατί αυτές είναι λεπτομέρειες πολύ προσωπικές. Θα αρκεστώ στο να πω περαστικά, καλή δύναμη, και είμαστε στο πλευρό σας».

«Και τον Γιώργο τον ξέρουμε κοινωνικά, γιατί, όπως ξέρετε, είμαστε μια δεύτερη οικογένεια, και πάρα πολύ συχνά στα καλέσματά μας, γιορτές, γενέθλια… εμείς έχουμε και στην Πάρο έτσι μια καθημερινότητα, διακοπές… συναντιόμαστε. Είναι ένας πολύ δυνατός, πολύ δυναμικός άνθρωπος, πολύ ακμαίος, και αυτό που ελπίζουμε είναι να τα καταφέρει και να βγει νικητής πάρα πολύ σύντομα από αυτή τη μάχη που δίνει.

Από κει και πέρα, η Τίνα είναι ένας πολύ δικός μας άνθρωπος. Είναι εδώ μαζί μας τα τελευταία δέκα χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος που εγώ την έχω απέναντί μου, εκεί που κάθεται σήμερα η Όλγα, και συνεννοούμαστε πάντα με τα μάτια. Και εύχομαι πραγματικά να είναι δυνατή, όπως μας έχει αποδείξει ότι είναι, να σταθεί στο πλευρό του άντρα της και των παιδιών της, γιατί έχουν και δύο υπέροχα παιδιά, δύο αγόρια, τον Κωνσταντίνο και τον Θοδωρή, που και αυτοί… έχουν την αγωνία, όπως και η Τίνα μας, όπως και όλοι οι άνθρωποι της οικογένειάς τους, όπως και όλοι εμείς, η δεύτερη οικογένεια της Τίνας, να ξεπεραστεί αυτό το ζήτημα πολύ πολύ σύντομα», κατέληξε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ συμπληρώνει σήμερα ένα 24ωρο διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», μετά τη ρήξη ανευρύσματος που υπέστη το πρωί της Τετάρτης 15 Απριλίου στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου αποχώρησε από το πλατό του «Happy Day» μόλις ενημερώθηκε για το συμβάν και το πρωί της Πέμπτης δεν βρέθηκε στο πάνελ, με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να αναφέρεται στο περιστατικό και στην απουσία της.