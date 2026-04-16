Δέσποινα Βανδή: Η απάντηση στις φήμες που τη θέλουν να μετακομίζει στο Hotel Ερμού – «Οψόμεθα»

Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης επέστρεψαν από τις πασχαλινές τους διακοπές στην Κρήτη.

Οι δημοσιογράφοι περίμεναν τη Δέσποινα Βανδή και τον Βασίλη Μπισμπίκη για δηλώσεις. Όπως ήταν αναμενόμενο πιστοί στη στάση που διατηρούν τα τελευταία χρόνια, χαιρέτησαν ευγενικά αλλά δεν θέλησαν να κάνουν πολλές δηλώσεις, κρατώντας χαμηλούς τόνους.

Η Δέσποινα Βανδή ρωτήθηκε για τα επαγγελματικά της σχέδια, ειδικά μετά τις φήμες που τη θέλουν να παίρνει τη θέση της Άννα Βίσση στο νυχτερινό κέντρο Hotel Ερμού, μετά την αποχώρησή της 10 χρόνια μετά.

«Χρόνια πολλά με υγεία, να έχετε μόνο χαρές, αγάπη και καλές στιγμές. Συνεχίζουμε μέχρι τις 23 Μαΐου με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο Κέντρο Αθηνών. Οψόμεθα».

Μεγάλος σάλος είχε δημιουργηθεί μετά την ανακοίνωση της Άννας Βίσση ότι οι εμφανίσεις της στην σκηνή του Hotel Ermou σταματούν μετά από 10 χρόνια, ενώ προέκυψαν πολλά ερωτηματικά γύρω από τις απρόοπτες αποχωρήσεις των συνεργατών της, οι οποίοι είχαν σταθεί στο πλευρό της μεγάλης καλλιτέχνιδας για δεκαετίες.