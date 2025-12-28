Χώρισαν Φίλιππος Τσαγκρίδης και Κάθριν Εμπειρίκου: Η απόσταση έφερε τη ρήξη στη σχέση τους

Χωριστούς δρόμους αποφάσισαν να πάρουν ο επιχειρηματίας Φίλιππος Τσαγκρίδης, εγγονός του εφοπλιστή Περικλή Παναγόπουλου, και η γόνος εφοπλιστικής οικογένειας της Άνδρου, Κάθριν Εμπειρίκου. Το ζευγάρι ήταν μαζί από το 2024 και κρατούσε χαμηλό προφίλ γύρω από τη σχέση του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Νίκης Κώτσου στην Real News, ο επιχειρηματίας και η πολιτικός επιστήμονας και ιστορικός τέχνης, που κατάγεται από εφοπλιστική οικογένεια, ζούσε μόνιμα στην Αμερική, γεγονός που δημιουργούσε πολλές δυσκολίες στον δεσμό τους. Λόγω της απόστασης και της περιορισμένης επικοινωνίας, ο Φίλιππος Τσαγκρίδης και η Κάθριν Εμπειρίκου αποφάσισαν από κοινού να χωρίσουν, χωρίς εντάσεις.

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, η Κάθριν Εμπειρίκου επισκέπτεται την Ελλάδα από το περασμένο καλοκαίρι, περνώντας αρκετές ημέρες με αγαπημένα της πρόσωπα και φίλους. Η απόσταση, όμως, δεν ήταν επιτρεπτή για εκείνη ώστε να αφήσει το επαγγελματικό και οικογενειακό της περιβάλλον, καθώς οι προοπτικές της καριέρας της στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού είναι πιο ευοίωνες.

Το ζευγάρι προσπαθούσε να γεφυρώσει το χάσμα, με αποκορύφωμα τα ταξίδια του Φίλιππου Τσαγκρίδη στην Αμερική. Οι δυο τους μοιράζονταν κοινά ενδιαφέροντα και στόχους, ενώ δεν έκρυβαν ότι είναι υποστηρικτές του φιλανθρωπικού Συλλόγου Κληρονόμοι της Άνδρου, όπου ανήκει και το μεγαλύτερο μέρος της οικογένειας της Εμπειρίκου που ζει μόνιμα στην Ελλάδα.

Ωστόσο, οι δυο τους έχουν κοινό κύκλο φίλων και είναι πιθανό να συναντηθούν ξανά και να αναθεωρήσουν τη σχέση τους. Το μέλλον θα δείξει αν οι δυο τους θα ξανασμίξουν.