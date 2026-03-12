Χριστίνα Κοντοβά: Η υιοθεσία ήταν επιλογή, αλλά έχω ζήσει δύο αποτυχημένες εγκυμοσύνες

Μία συγκλονιστική εξομολόγηση για την προσωπική της ζωή έκανε η Χριστίνα Κοντοβά και αναφέρθηκε τόσο στην υιοθεσία της κόρης της από την Ουγκάντα όσο κι στις δύο αποτυχημένες εγκυμοσύνες που είχε στο παρελθόν.

Η γνωστή σχεδιάστρια μόδας ήταν καλεσμένη την Πέμπτη (12.03.2026) στην εκπομπή «Super Κατερίνα». Η Χριστίνα Κοντοβά, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι η υιοθεσία είναι για εκείνη τρόπος ζωής και αναφέρθηκε στις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει λόγω της διαφορετικότητας της κόρης της, αλλά και το πόσο θετικό είναι το γεγονός ότι διαμένουν στο κέντρο της Αθήνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η κάθε μια μας έχει το δικό της ταξίδι και ότι κάπως τον δρόμο μας τον βρίσκουμε. Δεν είμαι υπέρ του ενός ή του άλλου. Δε θεωρώ ότι μπορείς να κάνεις ή το ένα ή το άλλο. Μπορείς να κάνεις και τα δύο. Αλλά αυτό που σε συγκινεί πάρα πολύ, εμένα δηλαδή ήταν κάτι που με συγκινούσε και με τραβούσε τόσο πολύ, που δεν μπορούσα να μην το κάνω. Αυτό. Έχω περάσει πολλά χρόνια που να λέω ότι δε θέλω να κάνω παιδιά, έχω περάσει εγκυμοσύνες… Το ‘χω ζήσει αυτό. Μπορεί να ήτανε και ο φόβος μου να μην το ξαναπεράσω, γιατί έχω ζήσει δύο αποτυχημένες εγκυμοσύνες. Είπα “αυτό θέλω να κάνω”. Και θεωρώ και νιώθω και μια ευθύνη γι’ αυτό», εξομολογήθηκε αρχικά η Χριστίνα Κοντοβά.

«Πολύς ο κόσμος λέει “αχ είσαι υπέροχος άνθρωπος που βοήθησες ένα παιδί”. Δεν βοήθησα κανέναν. Έκανα το δικό μου όνειρο. Επίσης εγώ όταν αποφάσισα να υιοθετήσω, δεν αποφάσισα να υιοθετήσω το συγκεκριμένο παιδί. Ήρθαν και συναντήθηκαν οι δρόμοι μας. Οπότε κάπως έτσι είναι για μένα η υιοθεσία. Για μένα η υιοθεσία ήταν επιλογή. Είναι γενικά τρόπος ζωής. Είναι το πώς βλέπεις τον κόσμο, το πώς βλέπεις τους γύρω σου, δεν πλησιάζει πολύ, αλλά έχω υιοθετήσει και τους σκύλους μου. Μου αρέσει να έχω ευθύνη για τον κόσμο και να την αναλαμβάνω. Δεν έχει να κάνει με το αν μπορείς ή όχι. Αλλά ευτυχώς που στις μέρες μας έχουμε πολλούς τρόπους αν θέλουμε να γίνουμε γονείς», είπε ακόμα.

Το ταξίδι στην Ουγκάντα

«Η Έιντα είναι κοντεύει τα 8. Υπήρχαν πολλές υιοθεσίες από την Ουγκάντα πριν από μένα. Έμεινα συνολικά 13 μήνες εκεί. Απλά μετά το πρώτο εξάμηνο, το ανακοίνωσα και άρχισα και να το δείχνω, να δείχνω τη ζωή μου εκεί, να δείχνω το παιδί. Πήγα γι’ αυτό το σκοπό», τόνισε στη συνέχεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κοίτα, νομίζω ότι όταν κάνεις το όνειρό σου δεν σκέφτεσαι τι θα στερηθείς. Δεν σου περνάει αυτό απ’ το μυαλό. Πας και το κάνεις ό,τι και να γίνει. Και η αλήθεια είναι ότι ήτανε ο χρόνος που πέρασα στην Ουγκάντα ήτανε και μέσα στον covid αλλά δυσκόλεψε και πάρα πολύ τη δουλειά μου, κινδύνεψε η δουλειά μου, κινδύνεψα να μην βγάλω ολοκληρωμένη συλλογή, αλλά ήμουνα στο μυαλό μου ότι θα κάνω αυτό τώρα. Είναι αυτή τη μάχη έχω να δώσω, τις υπόλοιπες μετά», ξεκαθάρισε στη συνέχεια.

«Είχα πάει μόνη μου και με τον σύντροφό μου τότε, που είχε έρθει κάποιες φορές, αλλά είμαι πολύ πολύ τυχερή που βρήκα φίλες που τις έχω ακόμα, δηλαδή οικογένειες που ήταν για τον ίδιο σκοπό εκεί και έχω δυο τρεις φίλες που είναι ακόμα φίλες μου και όχι μόνο για τα παιδιά, δηλαδή μιλάμε κάθε βδομάδα αλλά μιλάμε και για τα δικά μας και αυτά, και είχα κόσμο να με στηρίξει», ανέφερε η Χριστίνα Κοντοβά που εκείνο το διάστημα ήταν ζευγάρι με τον Τζώνη Καλημέρη.

«H Έιντα ήτανε 3,5 χρονών όταν την πήρα. Εγώ τη γνώρισα δύο, δύο και κάτι. Υπάρχει ρατσισμός. Βέβαια σκέφτομαι το παιδί ότι σήμερα το κρατάω εγώ από το χέρι και βγαίνουμε και λέμε “αχ τι γλυκό κοριτσάκι” και τα λοιπά. Αύριο που θα βγει μόνο του πώς θα είναι. Από την άλλη, τη μεγαλώνω έτσι ώστε να μην έχει σημασία αυτό. Είμαι πολύ τυχερή που μένω στο κέντρο. Αισθάνομαι, δηλαδή ότι αυτό βοηθάει πάρα πολύ τη δική μας οικογένεια. Γιατί βλέπεις πολύ mixed κόσμο. Βλέπεις πολλούς μαύρους ακόμα και τουρίστες ή μόνιμους, δηλαδή έχουμε μαύρη κοινότητα στην Ελλάδα.

Βλέπεις mixed ζευγάρια, βλέπεις και άλλα παιδάκια, δηλαδή στο σχολείο της είναι παιδάκια ένα ή δύο μαύρα, βλέπεις υιοθετημένα και λευκά και μαύρα. Οπότε είναι λίγο πιο πολυπολιτισμικό το κέντρο κι αισθάνομαι τυχερή γι’ αυτό. Δεν έχουμε βιώσει ιδιαίτερα πράγματα. Δηλαδή κάποια στιγμή με ένα παιδάκι που κάτι είπε, αλλά αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι όταν κάποιος έχει μία άσχημη συμπεριφορά, δεν είναι προς το δικό μου παιδί, την έχει γενικά προς όλους», δήλωσε στη συνέχεια.

Χριστίνα Κοντοβά: «Η μαμά είναι αυτή που μεγαλώνει»

Παράλληλα αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι δεν είναι βιολογική μητέρα της κόρης της και τα όσα έχει εξηγήσει στο κοριτσάκι.

«Είναι κάτι εμφανές, αποκλείεται να ήμουνα η βιολογική μαμά της. Όταν όμως αρχίζουμε και συζητάμε για το “μαμά”, της τόνισα στην αρχή ότι δεν είμαι η μαμά που σε γέννησε, δεν σε είχα μες στην κοιλιά μου, δεν είμαι αυτό. Αλλά είμαι η μαμά σου. Και της έχω εξηγήσει το εξής. Και έτσι είναι η αλήθεια. Η μαμά είναι αυτή που μεγαλώνει. Μου το είχε πει ένας ψυχίατρος όταν πήγα να κάνω τα χαρτιά μου για την υιοθεσία και μ’ είχε ξεμπλοκάρει πάρα πολύ, γιατί τότε σκεπτόμουνα με τις ηλικίες, τι ηλικία να ‘ναι το παιδί, ε και μου έλεγε, η βιολογική σχέση της μαμάς με το παιδί, σταματάει ακριβώς την ώρα που το παιδί βγαίνει απ’ την κοιλιά. Και κόβεται ο ομφάλιος λώρος. Μετά είναι κοινωνική σχέση, την οποία πρέπει να τη χτίσεις, είτε εσύ που θα γεννήσεις, είτε εγώ που έχω υιοθετήσει. Σ’ αυτό είμαστε το ίδιο.

Κάνω ψυχοθεραπεία πάρα πολλά χρόνια. Γενικά έχω κάνει διάφορα και σεμινάρια αυτογνωσίας, NLP, έχω κάνει πολλά. Ψυχοθεραπεία όμως με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Η ψυχοθεραπεία μου έβγαλε το ότι εγώ θέλω να πάω προς τα κει, προς την υιοθεσία. Ε και λόγω του παιδιού φυσικά, δεν θα το άφηνα με τίποτα. Και πιστεύω γενικά όταν πάμε να γίνουμε γονείς, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι ψυχοθεραπεία. Να δούμε και να το ‘χουμε και γενικά σαν εργαλείο. Είναι ένα φανταστικό εργαλείο», είπε η Χριστίνα Κοντοβά.

«Είμαι μονογονεϊκή οικογένεια 100% γιατί είμαι 100% υπεύθυνη για το παιδί και το μεγαλώνω εντελώς μόνη μου», ξεκαθάρισε ακόμα η Χριστίνα Κοντοβά.