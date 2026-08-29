Χριστίνα Κοντοβά: Βούτηξε με την κόρη της πάνω από ναυάγιο – Στην παρέα και η Αθηνά Οικονομάκου

Η Χριστίνα Κοντοβά κολύμπησε μαζί με την κόρη της, Έντα, πάνω από ένα ναυάγιο, μοιράζοντας τη σχετική στιγμή με ένα βίντεο στα social media. Μαμά και κόρη φαίνονται να φορούν τον απαραίτητο εξοπλισμό με μάσκες θαλάσσης και να εξερευνούν τον βυθό, κολυμπώντας ακριβώς πάνω από ένα βυθισμένο πλοίο στα νερά της Πελοποννήσου.

Η Χριστίνα Κοντοβά και η κόρη της, Έντα, έδειχναν να το απολαμβάνουν. Η συγκεκριμένη εξόρμηση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια ημερήσιας εκδρομής με σκάφος, στην οποία συμμετείχαν επίσης η Αθηνά Οικονομάκου και ο σύντροφός της, Μπρούνο Τσερέλα.

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Η παρέα νοίκιασε σκάφος για να προσεγγίσει το σημείο του ναυαγίου. «Ατελείωτο καλοκαίρι», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Χριστίνα Κοντοβά.

Λίγο καιρό πριν, μαμά και κόρη βρέθηκαν στην Κέρκυρα. Η σχεδιάστρια ανέβασε βίντεο και φωτογραφίες όπου απολάμβαναν αγκαλιές και παιχνίδια στην πισίνα του ξενοδοχείου τους. Αυτή τη φορά, βρέθηκαν στην Πελοπόννησο.

Η Χριστίνα Κοντοβά έχει μιλήσει πολλές φορές για το πόσο έχει αλλάξει η ζωή της από τη στιγμή που η Έντα μπήκε σε αυτήν, με τη σχέση τους να είναι ιδιαίτερα δυνατή και συγκινητική. Δεν είναι λίγες οι φορές που μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά τους, δείχνοντας πως η κόρη της αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά της.