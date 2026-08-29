Πηνελόπη Αναστασοπούλου και Φώτης Μπενάρντο 13 χρόνια από το πρώτο ραντεβού τους: «Αγαπιόμαστε βαθιά»

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου και ο Φώτης Μπενάρντο αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα και σταθερά ζευγάρια της ελληνικής showbiz, έχοντας συμπληρώσει 13 χρόνια κοινής πορείας από το πρώτο τους ραντεβού. Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 2015 μετά από δύο χρόνια σχέσης, έχει θεσπίσει ως «παράδοση» κάθε χρόνο να κλείνει ραντεβού στο ίδιο ακριβώς τραπέζι που κάθισαν, όταν βγήκαν μαζί για πρώτη φορά.

Πηνελόπη Αναστασοπούλου και Φώτης Μπενάρντο συνειδητοποιούν πόσο βαθιά αγαπούν ο ένας τον άλλον, έχοντας κοινό στόχο το καλό των παιδιών τους. Οι κόρες τους, Λυδία και Ηλέκτρα, αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητά τους.



Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου ανέβασε στο Instagram φωτογραφίες από την έξοδό τους και στη λεζάντα έγραψε αναλυτικά: «13 χρόνια απ’ το πρώτο μας ραντεβού. Κάθε χρόνο, την ίδια ώρα ξαναβγαίνουμε ραντεβού στο ίδιο μέρος, καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι και κάνουμε τον απολογισμό μας. Και κάθε χρόνο καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα.

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Αγαπιόμαστε βαθιά, θαυμάζουμε ο ένας τον άλλο, σεβόμαστε τα ελαττώματα ο ένας του άλλου και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γινόμαστε καλύτεροι… ο ένας για τον άλλο και πλέον και οι δυο μαζί για τα κορίτσια μας. Σ’ αγαπώ φως της ζωής μου. Σ’ έβλεπα να με πλησιάζεις σαν σήμερα πριν 13 χρόνια και το ένα λεπτό που έκανες να διασχίσεις το δρόμο, έλεγα από μέσα μου, αυτός είναι, χωρίς καμία αμφιβολία. Είχα δίκιο».

Οι δύο τους μοιράζονται μια κοινή αισθητική και αγάπη για τη μουσική. Ο Φώτης Μπενάρντο είναι μουσικός (drummer, sound engineer και παραγωγός), ενώ η Πηνελόπη Αναστασοπούλου, πέρα από την υποκριτική, ασχολείται ενεργά με το τραγούδι.