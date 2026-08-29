Lifestyle

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου με λευκό αέρινο φόρεμα, σε χαλαρή βόλτα με τη μητέρα της στην Ρόδο

Μαμά και κόρη έκαναν μαζί διακοπές για ακόμα ένα καλοκαίρι
Αλεξάνδρα Παναγιώταρου
Αλεξάνδρα Παναγιώταρου / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
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Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου επέλεξε για ακόμα ένα καλοκαίρι να περάσει μέρος των διακοπών της, με τη μητέρα της. Οι δυο τους εμφανίστηκαν στην Παλιά Πόλη του νησιού αλλά και σε γνωστά παραθαλάσσια σημεία. Μαμά και κόρη έδειχναν χαλαρές και ευδιάθετες στη βόλτα τους.

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου ταξίδεψε στη Ρόδο με τη μητέρα της, Έφη Καναβού. Ο φωτογραφικός φακός του πρακτορείου NDP, τις κατέγραψε κατά τη διάρκεια βόλτας τους, με το μοντέλο να ποζάρει.

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου εμφανίστηκε με άνετο και καλοκαιρινό outfit, επιλέγοντας ένα look που ταίριαζε απόλυτα στο νησιώτικο σκηνικό. Με λευκό αέρινο φόρεμα που αναδείκνυε το σώμα της, έδειχνε να το απολαμβάνει.

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και η μητέρα της, έχουν κάνει ξανά διακοπές μαζί, καθώς είναι πολύ δεμένες και συνηθίζουν να ταξιδεύουν παρέα τα καλοκαίρια. Ο πιο συχνός και αγαπημένος τους προορισμός είναι η Μύκονος, όπου έχουν εντοπιστεί επανειλημμένα από τα μέσα ενημέρωσης. Αυτή τη φορά πάντως επέλεξαν τη Ρόδο.

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου με την μητέρα της, Έφη Καναβού
Αλεξάνδρα Παναγιώταρου με την μητέρα της, Έφη Καναβού
Αλεξάνδρα Παναγιώταρου
Αλεξάνδρα Παναγιώταρου
panagiotarrou
panagiotarrou
panagiotarrou
panagiotarrou
panagiotarrou

Σε σχόλια θαυμαστών στα social media, πολλοί επισημαίνουν τη μεγάλη τους ομοιότητα, αναφέροντας συχνά ότι μοιάζουν σαν αδελφές.

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