Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου με λευκό αέρινο φόρεμα, σε χαλαρή βόλτα με τη μητέρα της στην Ρόδο

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου επέλεξε για ακόμα ένα καλοκαίρι να περάσει μέρος των διακοπών της, με τη μητέρα της. Οι δυο τους εμφανίστηκαν στην Παλιά Πόλη του νησιού αλλά και σε γνωστά παραθαλάσσια σημεία. Μαμά και κόρη έδειχναν χαλαρές και ευδιάθετες στη βόλτα τους.

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου ταξίδεψε στη Ρόδο με τη μητέρα της, Έφη Καναβού. Ο φωτογραφικός φακός του πρακτορείου NDP, τις κατέγραψε κατά τη διάρκεια βόλτας τους, με το μοντέλο να ποζάρει.

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Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου εμφανίστηκε με άνετο και καλοκαιρινό outfit, επιλέγοντας ένα look που ταίριαζε απόλυτα στο νησιώτικο σκηνικό. Με λευκό αέρινο φόρεμα που αναδείκνυε το σώμα της, έδειχνε να το απολαμβάνει.

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και η μητέρα της, έχουν κάνει ξανά διακοπές μαζί, καθώς είναι πολύ δεμένες και συνηθίζουν να ταξιδεύουν παρέα τα καλοκαίρια. Ο πιο συχνός και αγαπημένος τους προορισμός είναι η Μύκονος, όπου έχουν εντοπιστεί επανειλημμένα από τα μέσα ενημέρωσης. Αυτή τη φορά πάντως επέλεξαν τη Ρόδο.

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου με την μητέρα της, Έφη Καναβού

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου

Σε σχόλια θαυμαστών στα social media, πολλοί επισημαίνουν τη μεγάλη τους ομοιότητα, αναφέροντας συχνά ότι μοιάζουν σαν αδελφές.